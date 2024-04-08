Jandarma, Togg ile Trafik Derslerine Başladı: Bayrama Özel İlk Paylaşım Yapıldı! (Video)

Dün sabah saatlerinde T.C. Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından paylaştığı video içerikli tweeti oldukça dikkat çekti. Kısa süre içerisinde binlerce kişinin görüntülendiği videoda Jandarma ve Togg ikilisini görüyoruz.

"Jandarma, Togg ile trafik dersleri başlıyor!" başlığı ile paylaşılan videonun sadece 1. bölüm olduğu ve devamının geleceğine işaret edilmesi, "Devamı gelecek..." ifadesiyle de destekleniyor.

Trafik Kurullarına Dikkat Çekildi

Özellikle bayram döneminde trafik yoğunluğunun artması ve maalesef sıkça karşılaştığımız kazaların da yaşanıyor olması çözümü olmayan bir şey gibi görünüyor olsa da, çözümü var.

Jandarma Genel Komutanlığı da X'te yayınladığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bunun mümkün olabileceğini anlatan bir video yayınladı. Video bayram döneminde uyulması gereken gelen trafik kurallarından bahsedildi.

Jandarma TOGG ile Trafik Dersleri Başlıyor⚠️



1. Bölüm: Yaya Geçitlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Emniyet Kemeri😊



Devamı gelecek…



İyi Bayramlar ve Güvenli Yolculuklar.🎉🚗#Jandarma#TrafikJandarması#TOGG pic.twitter.com/lCYRMn5112 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 7, 2024

Yapılan paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi kurallar başta olmak üzere, trafikte emniyet kemerini takmanın ne kadar önemli olduğunun da altı çizildi. Videonun açıklamasından da anlaşılacağı üzere bu animasyon videoların devamı da gelecek.