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Japonya merkezli Japannext, JN-X6K2 isimli yeni monitörü satışa sundu. 31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip model, özellikle fotoğraf ve video düzenlerken geniş çalışma alanı sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip JN-X6K2'nin renk kapsamı da profesyonel çalışmalar açısından önemli avantaj sağlıyor.

Japannext JN-X6K2'nin Özellikleri Neler?

Özellik Japannext JN-X6K2 Ekran boyutu 31,5 inç Panel IPS Çözünürlük 6016 x 3384 piksel Piksel yoğunluğu 219 PPI Maksimum parlaklık 300 nit Kontrast oranı 2.000:1 sRGB kapsamı %100 DCI-P3 kapsamı %98 Adobe RGB kapsamı %95 HDMI 2 x HDMI 2.1 DisplayPort 1 x DisplayPort 1.4 USB-C 90 W güç aktarımı USB bağlantıları USB 3.0 Type-A ve Type-B Hoparlör 2 x 5 W Ek özellikler KVM, PBP, PIP Montaj VESA uyumlu

Japannext JN-X6K2'nin Ekran Özellikleri Neler?

31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde 6016 x 3384 piksel çözünürlük, 2.000:1 kontrast oranı ve 219 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Aynı boyuttaki bazı 5K monitörlerde bu değer yaklaşık 186 PPI seviyesinde kalıyor. Daha yüksek piksel yoğunluğu, özellikle küçük yazılarda ve ince görüntü ayrıntılarında daha keskin sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Geniş çalışma alanı da içerik üreticileri açısından avantaj sağlıyor. Örneğin 4K çözünürlüklü bir videoyu kendi boyutunda görüntülerken düzenleme araçlarını ve zaman çizelgesini aynı ekranda kullanmak mümkün. Birden fazla pencereyle çalışanlar da uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmıyor.

Monitörün sRGB kapsamı yüzde 100, DCI-P3 kapsamı yüzde 98 ve Adobe RGB kapsamı yüzde 95 olarak açıklandı. Bu değerler farklı içerik türleriyle çalışan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu geniş renk aralıklarını kapsıyor. Modelde yerel karartma teknolojisi bulunmuyor. Bu teknoloji, ekranın farklı bölgelerindeki aydınlatmayı bağımsız olarak kontrol ederek karanlık sahnelerde siyahların daha koyu görünmesini sağlıyor.

KVM Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Monitörde KVM özelliği bulunuyor. Bu özellik, birden fazla bilgisayarı aynı klavye ve mouse ile kontrol etmeyi sağlıyor. Örneğin masaüstü bilgisayarınızdan dizüstü bilgisayarınıza geçtiğinizde çevre birimlerinin bağlantısını değiştirmeniz gerekmiyor. PBP ve PIP özellikleri de farklı görüntü kaynaklarının aynı ekranda kullanılmasını sağlıyor. PBP iki görüntüyü yan yana gösterirken PIP ikinci görüntüyü ana görüntünün üzerinde küçük bir pencere olarak açıyor.

Japannext JN-X6K2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Japannext JN-X6K2, Japonya'da 169.800 yen fiyatla satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 53 bin 946 TL'ye denk geliyor.

Japannext JN-X6K2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Japannext'in bazı monitör modelleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Japannext JN-X6K2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Japannext JN-X6K2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

JN-X6K2, özellikle fotoğraf ve video düzenleme işleriyle uğraşan, yüksek çözünürlüklü geniş bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcıların değerlendirebileceği bir monitör. 6K çözünürlük ve geniş renk kapsamı bu kullanım için anlamlı avantajlar sunuyor. 90W USB-C ve KVM desteği de aynı masada birden fazla bilgisayarla çalışanların işini kolaylaştırıyor.