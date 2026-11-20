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Honor Watch 6 Pro, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta ön siparişe açıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı saatin ekranı 5.500 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Saatin spor takibi için sunduğu özellikler de dikkat çekiyor. Cihaz çift bant GPS ve 120'den fazla spor modu dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Honor Watch 6 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Honor Watch 6 Pro Ekran 1,5 inç LTPO AMOLED Çözünürlük 466 x 466 piksel Tepe parlaklığı 5.500 nit Kasa ölçüleri 46,3 x 46,3 x 11,6 mm Ağırlık 50,9 gram (kayışsız) Çerçeve Nanokristal seramik Ön kasa 316L paslanmaz çelik Batarya kapasitesi 515 mAh Pil ömrü 18 güne kadar Spor modları 120'den fazla GPS Çift bant L1+L5 Dayanıklılık 5ATM, IP68, IP69, IP69K Bluetooth 5.4 NFC Var Depolama 4 GB Hoparlör Var Telefon uyumluluğu Android 9.0 ve iOS 15.1 ve üzeri Çift cihaz bağlantısı Var

Honor Watch 6 Pro'nun Ekranı Nasıl?

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 5.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani cihaz güneş bir havada dışarıda rahatça kullanılabiliyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED ekran ise çok canlı renklere sahip.

Honor Watch 6 Pro'nun Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Saatte 120'den fazla spor modu bulunuyor. Koşu takibinde kullanılan yapay zeka destekli antrenör, kullanıcının koşu formunu, temposunu ve laktat eşiği kalp atış hızını analiz ediyor. Laktat eşiği, yoğun egzersiz sırasında vücudun ürettiği laktatın temizlenmesinin zorlaşmaya başladığı seviyeyi ifade ediyor. Koşucular bu veriyi antrenman yoğunluğunu ayarlamak için kullanabiliyor.

Futbol modunda sahadaki hareketleri gösteren ısı haritaları oluşturuluyor. Badminton modunda vuruş türleri sınıflandırılıyor. Patika koşusu yapanlar ise başlangıç noktasına geri dönmek için navigasyon desteğinden yararlanabiliyor. Sağlık takibinde Quick Health Scan, 60 saniyeden kısa sürede kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ve stres düzeyini ölçüyor.

Morning Report ise uyku kalitesini, HRV değerini ve toparlanma durumunu sabah raporunda bir araya getiriyor. HRV, kalp atışları arasındaki sürelerin değişimini ölçüyor ve vücudun dinlenme durumunu takip etmeye yardımcı oluyor.

Honor Watch 6 Pro'nun GPS Sistemi Nasıl Çalışıyor?

AccuTrack sistemi, L1 ve L5 frekanslarını kullanan çift bant GPS teknolojisini destekliyor. Üç antenli tasarım ve yapay zeka destekli konum hesaplama algoritması, bileğin hareketinden kaynaklanabilecek sinyal sorunlarını azaltmayı hedefliyor. Bu sistem özellikle yüksek binaların arasında veya ağaçlık alanlarda koşarken konum takibinin doğruluğunu korumaya yardımcı oluyor. Antrenman kayıtları Strava uygulamasına da aktarılabiliyor.

Honor Watch 6 Pro Kaç Gün Pil Ömrü Sunuyor?

515 mAh batarya kapasitesine sahip modelin kullanım süresi seçilen ayarlara göre değişiyor. Akıllı saat ultra uzun pil ömrü modunda 18 güne kadar, normal kullanımda 10 güne kadar, Her Zaman Açık Ekran özelliği etkinken 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. GPS ve sağlık takibi gibi özelliklerin kullanım sıklığı pil ömrünü etkiliyor.

Honor Watch 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Honor Watch 6 Pro, Avrupa'da siyah modelde 379,90 euro (yaklaşık 21 bin 111 TL), gümüş modelde ise 429,90 euro (yaklaşık 23 bin 889 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Honor Watch 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Watch 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Honor Watch 6 dahil olmak üzere Honor'un birçok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor Watch 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Honor Watch 6 Pro, özellikle açık havada spor yapan ve GPS takibine önem veren kullanıcıların değerlendirebileceği bir akıllı saat. 5.500 nit ekran parlaklığı güneş ışığı altında kullanım kolaylığı sağlarken çift bant GPS sistemi koşu ve yürüyüş kayıtlarında daha tutarlı konum verileri elde edilmesine yardımcı oluyor. 10 günlük normal kullanım süresi de saati her gün şarj etmek istemeyenler için avantaj.