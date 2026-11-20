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Motorola'nın yeni katlanabilir telefon modeli Razr Flex'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Razr Flex'in tasarımı açıklığa kavuştu. Sızdırılan görsellerde katlanabilir telefonun hem açık hem de kapalı hâli görülebiliyor.

Motorola Razr Flex'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsellere göre Motorola Razr Flex, geniş ekrana sahip olacak. Cihazın arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

Motorola Razr Flex'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Motorola Razr Flex Dış ekran 4,97 inç İç ekran 6,92 inç Ana kamera 50 MP Ultra geniş açılı kamera 50 MP Batarya kapasitesi 5.000 mAh

Motorola Razr Flex'in Ekranları Nasıl Olacak?

Telefonun dış ekranı 4,97 inç, açıldığında kullanılan iç ekranı ise 6,92 inç büyüklüğünde olacak. Bu arada Motorola Razr Fold'da 8,1 inç ekran boyutu, 2232 x 2484 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hıız ve 6200 nit parlaklık mevcut. Razr Fold'da 6,6 inç büyüklüğünde ikinci ekran da yer alıyor.

Motorola Razr Flex'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Razr Flex'in arka kamera sisteminde iki adet 50 megapiksel çözünürlüğe sahip sensör bulunması bekleniyor. Ana kamera günlük fotoğraf çekimleri için kullanılacak. Ultra geniş açılı kamera ise manzara fotoğraflarında daha geniş bir alanın kadraja sığmasını sağlayacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Motorola Razr Flex'in Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Yeni katlanabilir telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu arada Motorola Razr Fold, 6.000 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Motorola Razr Flex Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr Flex'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Razr Flex'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Motorola Razr Flex'in tasarımını çok beğendim. Telefon çok şık bir görünüme sahip. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda kamera özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı kameraya sahip olması önemli bir avantaj sağlayacaktır.