Mini bilgisayarlar arasıan yeni bir model daha katıldı. ASUS, ProArt GR1X'i Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sundu. Böylece mini PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan mini bilgisayarda 1 TB ve 2 TB SSD seçenekleri mevcut. Bu arada laptopta NVIDIA'nın çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor.

ASUS ProArt GR1X'in Özellikleri Neler?

Özellik ASUS ProArt GR1X İşlemci NVIDIA RTX Spark N1X CPU 20 çekirdekli NVIDIA Grace GPU 6.144 çekirdekli NVIDIA Blackwell RTX RAM 64 GB / 128 GB LPDDR5X Depolama 1 TB / 2 TB SSD Ağ bağlantısı 10 Gigabit LAN Görüntü çıkışı HDMI 2.1 USB bağlantısı 4 x USB Type-C Güç desteği 240 W TDP 140 W

ASUS ProArt GR1X'in İşlemcisi Nasıl?

ASUS ProArt GR1X, 20 CPU çekirdeği ve 6.144 GPU çekirdeği içeren Nvidia RTX Spark N1X işlemcisini kullanıyor. CPU bilgisayarın genel işlemlerini yürütürken GPU, aynı anda çok sayıda hesaplama yapabiliyor. Bu özellik, özellikle yapay zeka modellerinin çalıştırılması, görsel üretimi ve yoğun hesaplama gerektiren profesyonel uygulamalar için önem taşıyor.

Bu donanımın temel kullanım alanlarından biri yapay zeka. Kullanıcılar büyük dil modellerini kendi bilgisayarlarında çalıştırabiliyor, yapay zeka destekli uygulamalar geliştirebiliyor ve görsel üretimi gibi yoğun hesaplama gerektiren işlemleri bulut hizmetlerine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor

ASUS ProArt GR1X Hangi Bağlantılara Sahip?

Bilgisayarda dört USB Type-C bağlantısı, HDMI 2.1 ve 10 gigabit ethernet portu bulunuyor. USB bağlantıları arasında görüntü aktarımını destekleyen girişler de yer alıyor. 10 gigabit ethernet, uyumlu ağ ekipmanlarıyla saniyede 10 gigabite kadar veri aktarımına olanak tanıyor. ASUS'un özel soğutma sistemi ise uzun süreli yoğun işlemlerde 140 W'a kadar TDP değerini sürdürecek şekilde tasarlandı.

ASUS ProArt GR1X Fiyatı Ne Kadar?

RAM ve Depolama ABD Fiyatı 64 GB RAM, 1 TB SSD 4.499 dolar (227 bin TL) 64 GB RAM, 2 TB SSD 4.999 dolar (252.257 TL) 128 GB RAM, 2 TB SSD Açıklanmadı

ASUS ProArt GR1X Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS ProArt GR1X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS ProArt GR1X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

ASUS ProArt GR1X, yapay zeka modellerini kendi cihazında çalıştırmak ve yüksek hesaplama gücü gerektiren projeler geliştirmek isteyen kişilere hitap ediyor. Özellikle 128 GB RAM seçeneği, bu tür işler için önemli bir avantaj. Bu arada sadece Adobe uygulamalarını kullanan bir içerik üreticisi, çok daha uygun fiyatlı bir bilgisayarla da çalışmalarını sürdürebilir.