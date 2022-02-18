Japon Bilim İnsanları Çocuk Robot Geliştirdi: 6 Temel Duyguyu Başarıyla İfade Ediyor

Gerçeğe yakın insansı robotlar, giderek çok daha popüler hale geliyor. Son olarak Japon bilim insanları 6 temel duyguyu oldukça başarılı bir şekilde ifade eden bir çocuk robot geliştirdi. ‘Nikola’ adını verdikleri çocuk robot; üzüntü, mutluluk, şaşkınlık, korku, öfke ve tiksinti gibi duyguları ifade etmekte oldukça iyi. Hareketli yüz kaslarına sahip olan çocuk robotun insan refahını daha ileriye götürmek için başarılı bir adım olduğunu söyleyen bilim insanları, robotların insanlar ile duygusal olarak iletişim kurmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çocuk Robot İlk Kez Test Edildi

RIKEN Guardian Robot Projesi’nde görev alan Japon araştırmacılar, altı temel duyguyu başarıyla ifade eden ve ‘Nikola’ ismini verdikleri bir android çocuk robot geliştirdi. Yapılan yeni çalışmada; Nikola’nın yüzündeki kasları hareket ettirerek mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti duygularını ne kadar iyi tanımlayabildiği test edildi.

‘İnsan Refağını Teşvik Edecek’

Çocuk robot Nikola’nın şu anda bir gövdesi yok. Ancak robotun geliştiricileri, yakın gelecekte projenin birçok kullanım alanı bulabileceğini umuyor. Projeyi yöneten Wataru Sato, ‘Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen Android'ler, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek’ ifadelerini kullandı.

Wataru Sato, çocuk robot Nikola'nın yüzünde, yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör içerdiğini açıkladı. Bu aktüatörler hava basıncıyla kontrol ediliyor ve 'sessiz” hareketler sağlıyor.

Sato, ‘İnsan müttefikleriyle karşılaştırıldığında, androidler davranışları kontrol etmede iyidir ve insan sosyal etkileşimlerinin titiz deneysel araştırmasını kolaylaştırabilir’ diye konuştu.

Diğer taraftan bilim insanları Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) adı verilen bir kodlama sistemi kullandığını da belirtti. Bu sayede, insansı robot ‘yanak germe’ ve ‘dudak büzüştürme’ gibi ince hareketleri de kontrol ederek altı duyguyu rahat bir şekilde canlandırabiliyor.

Bilim insanları aynı zamanda Nikola’nın farklı duyguları canlandırma konusunda ne kadar gerçekçi olduklarını da test etti. Örneği; çocuk robot, üzüntü duygusunu şaşırma duygusundan daha yavaş gerçekleştirdi.