vivo Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! Unisoc İşlemci ve Dahası

vivo yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte T5e isimli telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 167,3 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olan cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte geliyor.

vivo T5e'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Parlaklığı: 570 nit

570 nit İşlemci: Unisoc T7225

Unisoc T7225 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Boyut: 167,3 x 76,95 x 8,19 mm

167,3 x 76,95 x 8,19 mm Ağırlık: 199 gram

vivo T5e'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 570 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz ekranlara kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada vivo T5'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1250 nit parlaklık mevcut.

vivo T5e'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonu gücünü Unisoc T7225 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 35 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 37 FPS'te çalıştırıyor.

Giriş segmentinde yer alan işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Bu işlemci daha önce vivo Y04 ve vivo Y11d dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada T5'te Snapdragon 6s 4G Gen 2 tercih edilmişti. Bu işlemciye sahip cihazlarda da söz konusu mobil oyunlar oynanabiliyor.

vivo T5e'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir. Bu arada T5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

vivo T5e'nin Bataryası Kaç mAh?

T5e'de 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo T5'te 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla T5, T5e'den daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

vivo T5e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G, vivo Y04, vivo Y05, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo T5e'nin Fiyatı Ne Kadar?

vivo T5e'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 146 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 917 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. vivo T5e'nin Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Öte yandan 5.500 mAh batarya kapasitesi için 15W şarj hızının düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle telefonun şarj olması için uzun süre beklemek gerekecektir. Bu arada telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.