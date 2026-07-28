Bütçe Dostu Mini PC Tanıtıldı! Intel İşlemci, 16 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Chuwi, LarkBox X 100U'yu tanıttı. Böylece mini PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mini bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Mini PC'de ayrıca USB 3.2 Gen 2 Type-A ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere birçok port da mevcut.

Chuwi LarkBox X 100U'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core 3 100U

Intel Core 3 100U Ekran Kartı: Intel UHD 64EU entegre ekran kartı

Intel UHD 64EU entegre ekran kartı RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 Portlar: 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB Type-C, 2 x gigabit ethernet, 1 x DisplayPort 1.2 ve 1 x HDMI 2.1

4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB Type-C, 2 x gigabit ethernet, 1 x DisplayPort 1.2 ve 1 x HDMI 2.1 İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Chuwi LarkBox X 100U'nun İşlemcisi Nasıl?

Bütçe dostu mini bilgisayar gücünü Intel Core 3 100U işlemcisinden alıyor. İşlemcide iki performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda altı çekirdek mevcut. Bu çekirdek yapısı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Yük altındayken performans çekirdeği 4.70 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.30 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu işlemci, ofis programları kullanmak, onlarca sekme açıkken internette gezinmek, yüksek çözünürlüklü video izlemek gibi işleri rahatlıkla yerine getirebiliyor ancak bu işlemcinin oyun odaklı olmadığını belirtelim.

Çok düşük güç tüketimine sahip olan işlemci, Intel tarafından 10 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 10 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha yüksek verimlilik sunuyor.

Chuwi LarkBox X 100U'nun Ekran Kartı Nasıl?

Chuwi'nin yeni mini bilgisayarında Intel UHD 64EU entegre ekran kartı bulunuyor. Günlük kullanım için geliştirilen bu ekran kartı, internette gezinme, video izleme ve ofis uygulamaları gibi temel işler için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada söz konusu ekran kartının Valorant'ı düşük ayarlarda çalıştırabildiğini belirtelim. 1.25 GHz hıza ulaşabilen bu entegre ekran kartı, düşük güç tüketimiyle çalışıyor.

Chuwi LarkBox X 100U'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Chuwi LarkBox X 100U port tarafında geniş bir yelpaze sunuyor. Bilgisayarın portları arasında dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet USB Type-C, iki adet gigabit ethernet, bir adet DisplayPort 1.2 ve bir adet HDMI 2.1 bulunuyor. HDMI 2.1 portu, yüksek bant genişliği sayesinde yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekliyor.

Yeni mini bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Bluetooth 5.2 ise önceki nesle göre daha uzun pil ömrü, oyunlarda daha düşük gecikme ve daha sorunsuz bağlantı gibi avantajlar sunuyor.

Chuwi LarkBox X 100U Türkiye'de Satılacak mı?

Chuwi LarkBox X 100U'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Chuwi'nin bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Chuwi LarkBox X 100U'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Chuwi LarkBox X 100U'nun Fiyatı Ne Kadar?

Chuwi LarkBox X 100U için 439 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20 bin 799 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Chuwi LarkBox X 100U'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Chuwi LarkBox X 100U'nun oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bununla birlikte 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun değil. LarkBox X 100U'nun hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu arada portlar tarafında da HDMI 2.1'den USB Type-C'ye kadar geniş bir yelpaze mevcut. Bu önemli bir avantaj çünkü dönüştürücüye gerek bırakmıyor.