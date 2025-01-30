DeepSeek Japonları da Korkuttu: OpenAI'a Dev Yatırım Yolda!

Yapay zeka dünyası, son günlerde Çin'den çıkan DeepSeek isimli yeni bir bağımsız yapay zeka girişimi ile sarsılıyor. Zira ABD ve Avrupa'nın büyük teknoloji şirketleri, oldukça az bir bütçeyle kendilerine kafa tutan DeepSeek'ten endişeleniyor. Özellikle OpenAI'ın, yeni firmanın geliştirdiği ChatGPT sohbet botu nedeniyle son gelişmelerden daha çok korktuğunu söyleyebiliriz.

Pek çok önemli projesi için çalışmalarını hızlandıran ABD merkezli şirket, aynı zamanda Microsoft gibi kendisine yatırım yapabilecek firmalar için arayışa çıktı. Bu amaç doğrultusunda Japonya'nın önemli holdinglerinden Softbank ile önemli görüşmeler yürütüyor.

Softbank, OpenAI'ya 25 Milyar Dolar Yatırım Yapmaya Hazırlanıyor

Son olarak gündeme gelen raporlara göre, Japon teknoloji devi Softbank, bir süredir önemli görüşmeler yürüttüğü OpenAI'a büyük bir yatırım yapmayı hedefliyor. Kuruluşundan itibaren Microsoft tarafından destek alan OpenAI'ın ayrıca Softbank'tan 25 milyar dolarlık bir yatırım alacağı söyleniyor.

Söz konusu anlaşmanın sağlanması durumunda SoftBank, 2019 yılından bu yana şirkete büyük destekler veren Microsoft'u geri de bırakarak OpenAI’ın en büyük yatırımcısı haline gelecek. Pek çok analiste göre bu durum, Sam Altman yönetimindeki şirketin Microsoft’a olan bağımlılığını büyük oranda azaltabilir. Bu da firmanın ABD'li devin baskılarından kurtularak daha farklı projelere önem vermesinin yolunu açabileceği anlamına geliyor.

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