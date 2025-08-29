Halkın %80'i Karşı Çıktı Ama Yine de Yapılacak: Telefon Kullanımı 2 Saatle Sınırlandırılacak

Japonya’nın Toyoake kentinde belediye başkanı Masafumi Koki, halkın günlük akıllı telefon kullanımını iki saat ile sınırlamayı önerdi. 68 bin nüfuslu şehirde gündeme gelen tasarı, telefon bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Çalışma, eğitim ve egzersiz için kullanılan süre bu sınırlamaya dahil edilmeyecek.

Janponya'da Akıllı Telefon Kullanımına Sınır Gündemde

Akıllı telefon bağımlılığı her geçen gün biraz daha artıyor. Günümüzde 7'den 70'e neredeyse herkes günün önemli bir bölümünü telefon ekranına bakarak geçiriyor. Bu durum, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede uzmanları endişelendirirken, ilk somut adım Japonya'dan geldi. Toyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, akıllı telefon kullanımını sınırlamak istiyor.

Belediye meclisine ekim ayında sunulacak öneri, yasal zorunluluk taşımayacak ve ceza uygulanmayacak. Yalnızca tavsiye niteliğinde olan bu düzenleme, özellikle ailelerin telefon kullanımı üzerine düşünmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Çocuklar için ise ek kurallar planlanıyor.

İlkokul çağındaki çocukların saat 21.00, ortaokul ve üzerindekilerin ise 22.00’den sonra telefon kullanmaması öneriliyor. İşin ilginç yanı ise bir ceza olmamasına rağmen halkın bu karara teppkisi oldu. Belediyeye gelen yaklaşık 125 görüşün yüzde 80’i plana karşı çıktı.

Eleştiriler arasında “Belediye halkın özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip mi?” gibi ifadeler öne çıkarken, destek verenler ise “Telefon bağımlılığı gerçek bir sorun, bu adım gerekli” yorumunu yaptı. Belediye Başkanı Koki, telefon kullanımının yetişkinlerde bile uyku ve aile içi iletişimi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, amacının farkındalık yaratmak olduğunu açıkladı.

Düzenleme kabul edilirse Japonya, akıllı telefon kullanımına yönelik ilk sınır koyma denemesi yapan ülke olacak. Çin de geçmişte sadece çocuklara yönelik sınırlamalarla gündeme gelmişti. Benzer adımların gelecekte başka ülkelerde de gündeme gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de de akıllı telefon kullanım süresini kısıtlamak için benzer kararlar alınmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.