Samsung'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! 6 GB RAM'i Var

Samsung Galaxy F17 5G ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan Galaxy F17 5G'nin bu kez fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un yeni telefonu bütçe dostu olacak.

Samsung Galaxy F17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy F17 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14.999 rupi (7.027 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 15.999 rupi (7.496 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacak.

SM-E176B model numarasına sahip olan telefon Geekbench'te tek çekirdek testinde 975 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.242 puana ulaşmıştı. Testte telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. 8 GB RAM'li sürümün ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy F17 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A17 ve Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alması bekleniyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Telefonun AMOLED ekranı 90Hz yenileme hızı sunacak. Ekran büyüklüğüne dair henüz bir bilgi mevcut değil ancak Galaxy F16'da 6,7 inç tercih edilmişti. Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelecek telefonun altı yıl boyunca güncelleme desteği alacağı söyleniyor.