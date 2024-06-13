Japonya'dan Apple ve Google'a Büyük Darbe: Üçüncü Taraf Uygulama Zorunluluğu

Japonya, teknoloji devleri Apple ve Google'ı büyük ölçüde etkileyecek bir yasayı kabul etti. Bu yeni yasa, iki devin cihazlarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme sağlayıcılarına erişimi zorunlu kılacak.

"Belirli Akıllı Telefon Yazılımları İçin Rekabeti Teşvik Yasası" adı verilen bu yasa, Japon parlamentosunun üst meclisinde onaylandı ve önümüzdeki on sekiz ay içinde yürürlüğe girecek.

Apple ve Google'a Üçüncü Taraf Zorunluluğu

Bu yeni yasa, Apple ve Google gibi büyük ölçekli hizmet sağlayıcıların cihazlarında bazı önemli değişiklikler yapmasını gerektiriyor. Özellikle, üçüncü taraf uygulama mağazalarının ve ödeme hizmetlerinin kullanılmasına izin vermek zorunda kalacaklar.

Ayrıca, kullanıcıların varsayılan ayarları basit prosedürlerle değiştirebilmeleri ve tarayıcı gibi araçlar için seçim ekranları sunmaları gerekecek.

Yasanın öngördüğü diğer önemli maddeler arasında, Apple'ın NFC çipinin üçüncü taraf geliştiricilere aynı performans seviyesinde açılması zorunluluğu da bulunuyor. Bu, Apple'ın daha önce direnç gösterdiği bir konu olup, yasa uyarınca uyumsuzluk durumunda gelirlerinin %20'sine varan cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) tarafından yayınlanan yasa taslağında, mevcut antitekel yasalarının akıllı telefon ekosistemini düzenlemek için yeterli olmadığı ve pazar mekanizmalarıyla öz düzeltmenin zor olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle, Japonya, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve Birleşik Krallık'ın Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketici Yasası gibi uluslararası mevzuatlara benzer bir düzenlemeyi kendi yasalarına eklemeyi hedefliyor.

Yeni yasa, Apple ve Google'ın Japonya'daki operasyonlarında önemli değişikliklere gitmesini gerektirecek. Bu düzenleme, yenilikçilerin pazara girmesini teşvik etmeyi ve kullanıcıların daha fazla seçenekle daha özgür bir şekilde cihazlarını kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Japonya'nın teknoloji dünyasında önemli bir adım atarak rekabeti artıracağı ve kullanıcı deneyimini iyileştireceği öngörülüyor. Apple ve Google'ın bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı ise merakla bekleniyor.