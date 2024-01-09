JBL Dokunmatik Ekranlı Akıllı Kılıfını Üç Yeni Modele Getiriyor!

JBL, geçen yıl Las Vegas'ta dokunmatik ekran donanımlı "akıllı kılıf" içeren bir dizi gerçek kablosuz kulaklık sergilemişti ancak yeni teknolojisi yalnızca bahsi geçen modelde mevcuttu.

Şimdi ise bu yılki CES 2024 için şirket, üç yeni kulaklık tasarımında akıllı kılıf şarj aksesuarının kullanılabilirliğini genişletiyor ve aynı zamanda bu süreçte hafif bir tasarım güncellemesi yapıyor.

Yeni Üç Kablosuz Kulaklık Arasındaki Farklar Neler?

Live Buds 3, Live Beam 3 ve Live Flex 3'ün tümü özelleştirilebilir uyarlanabilir gürültü engelleme, yüksek çözünürlüklü dinleme için LDAC desteği, aramalar için altı mikrofon, kablosuz şarj ve çok noktalı Bluetooth bağlantısı özelliklerine sahip.

Üçü arasındaki fark öncelikle tasarım ve uyumla ilgili. Live Buds 3 daha "geleneksel" tarzda kulaklıklar iken Live Beam 3 ve Live Flex 3 ise AirPods benzeri kulaklıklardan oluşuyor.

Dahası, Beam 3 kulaklarınızı tamamen kapatırken Flex 3 daha açık tarzda bir kullanım sunuyor. Flex 3 ayrıca IP54 derecesine sahipken diğer ikisi IP55 derecesine sahip ve Buds 3 ve Beam 3'ün 10 mm bileşenlere sahip olduğu 12 mm'lik daha büyük sürücüler içeriyor.

Tasarımın yanı sıra, üç kulaklık pil ömrü konusunda da farklılık gösteriyor. Live Buds 3, aktif gürültü engelleme (ANC) kapalıyken, kılıfında üç tam şarjla 10 saat kullanım sağlarken Live Beam 3, ANC kapalıyken 12 saate kadar dayanıyor, ayrıca kılıf aracılığıyla üç şarj daha sunar. Son olarak Live Flex 3, kılıf içinde dört tam şarjla 10 saat kullanım sağlıyor.

Live 3 kulaklık serisindeki üç model de bu yazdan itibaren 199,95 dolardan satışa sunulacak. Şirket, Bluetooth 5.3 için LE ses özelliğini piyasaya sürüldükten sonra uzaktan güncelleme yoluyla üç modele de eklemeyi planlıyor.

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