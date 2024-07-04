Jeff Bezos’tan 5 Milyar Dolarlık Satış: Amazon’un Değeri Artarken Neden Hisselerini Satıyor?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, teknoloji devi Amazon'un hisselerinden bir kez daha satış yapacağını duyurdu. Bezos, şirketin hisse piyasa değerinin Çarşamba günü rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaklaşık 5 milyar dolar (3.9 milyar pound) değerinde olan 25 milyon hisse satacak.

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos, Şirket Hisselerini Yeniden Satıyor

Bu karar, Şubat ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satacağını açıklamasından sonra geldi ve Bezos'un 2021 yılından bu yana ilk kez hisse satışı yapacağı zamanı işaret etti.

Amazon'un hisseleri bu yıl %30'dan fazla artış göstererek yapay zeka teknolojisinin talebinin artmasıyla bulut bilişim işinde kazançları artıracağı beklentileriyle yükseldi.

Geçen ay, Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı. Ancak bu, Nvidia, Apple ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji firmalarının 3 trilyon doların üzerine çıktığından hala geride.

Amazon, Nisan sonunda açıkladığı sağlam çeyrek dönem kazançlarıyla, şirketin yapay zeka üzerine yaptığı bahsin karşılığını aldığını gösterdi.

Bezos, 2021 yılında şirketin CEO'luk görevinden ayrıldı ve şu anda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor ve hala en büyük hissedar konumunda bulunuyor. 1994 yılında Washington'ın Bellevue şehrinde bir garajda Amazon'u kurduğunda internet henüz bebeklik dönemini yaşıyordu.

Şirket başlangıçta dünyanın en büyük e-kitap koleksiyonunu sunan bir online kitap satıcısı olarak faaliyet gösterdi.O zamandan beri Amazon, dünyanın önde gelen online perakende ve bulut bilişim şirketlerinden biri haline geldi.

Bezos ayrıca uzay şirketi Blue Origin'i kurdu ve Mayıs ayında altı müşteriyi uzayın kenarına gönderdi. Forbes Milyarderler listesine göre Bezos, tahmini 214 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın ikinci en zengin kişisidir.