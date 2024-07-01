Amazon Prime Day 2024 İçin Geri Sayım: İndirim Avcıları Göreve Başladı!

Amazon Prime Day 2024 için geri sayımın başladığı bu dönemde, hangi ürünlerin indirime gireceğine dair önemli bir çalışma söz konusu. Neyse ki her yıl olduğu gibi, bu yıl da fenomenler ve bazı popüler platformlar, takipçilerinin indirim isteklerini Amazon'a iletecekler ve indirim kapmaya çalışacaklar.

Amazon Prime Day İndirim Avcıları Göreve Başladı

Bilindiği üzere, Amazon dünya genelinde 16-17 Temmuz'da gerçekleştirilecek Amazon Prime Day 2024'ün Türkiye ayağını 16-22 Temmuz tarihlerinde düzenleyecek. Tabii, tüm bunlardan yararlanabilmek için Prime abonesi olmanız yeterli. Aylık sadece 39 TL olan Prime üyeliğini bir ay boyunca ücretsiz deneyerek karar verebilirsiniz.

1-7 Temmuz tarihlerinde, ünlü sosyal medya fenomenleri Berk Keklik, Danla Bilic, Elvin Levinler, Nisan Hakan, Tuğba Yılmaz Karakaş ve Berfu Yenenler, takipçilerinden toplayacakları indirim taleplerini Amazon'a iletecekler. En çok istenen ürünler ise Prime Day 2024 kapsamında abonelere indirimlerle sunulacak.

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