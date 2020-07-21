Jeff Bezos Bir Günde 13 Milyar Dolar Kazandı

ABD Koronavirüsten dolayı ekonomik çöküşün uçurumunda kalsa da Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar kazanarak rekor kırdı. Teknoloji devleri COVID-19'tan nasıl etkilendi, Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar nasıl kazandı?

Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar nasıl kazandı?

Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 2012 yılında oluşturulmasından bu yana bir kişi için günlük en büyük sıçramayı yaşadı ve servetine bir günde 13 milyar dolar ekledi. Amazon hisseleri ise Aralık 2018'den bu yana e-ticaretin artmasıyla birlikte yüzde 7,9 büyüdü ve bu yıl da yüzde 73 genişledi.

Jeff Bezos, McDonald's'tan Daha Değerli

ABD'nin Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik gerilemesine girmesine rağmen Jeff Bezos 2020'de servetinin 74 milyar dolar büyüyerek 189.3 milyar dolara yükseldiğini gördü. Bir günde 13 milyar dolar kazanarak adını tarihe yazdıran Amazon CEO'su, Exxon Mobile, Nike ve McDonald's gibi devlerin piyasa hisselerinden daha değerli.