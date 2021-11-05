Jeff Bezos 2.9 Milyar Dolarlık NASA Anlaşmasını Kaybetti

Jeff Bezos NASA anlaşmasını kaybetti. Ay'a gidiş görevi için NASA ile anlaşan SpaceX'i şikayet eden Blue Origin, son davayı da kaybetti.

Ağustos ayında Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık bir Ay sözleşmesi verme kararıyla ilgili olarak ABD Federal İddialar Mahkemesi'ne NASA'yı şikayet etmişti.

Blue Origin, ilk mahkeme başvurusunda, "Bu teklif protestosu, NASA'nın teklifleri yasadışı ve uygunsuz değerlendirmesine meydan okuyor" diye yazdı. Blue Origin ve savunma müteahhidi Dynetics, Ay'a iniş sözleşmesi için teklifler sunmuştu.

NASA'nın SpaceX'e sadece Ay'a iniş sözleşmesi için ödeme yapacağına dair sürpriz duyurusu Nisan ayında geldi.

Uzay ajansının başlangıçta sözleşmeyi üç şirketten ikisine vermesi bekleniyordu. NASA, Kongre'nin program için beklenenden daha düşük bütçe tahsisini gerekçe göstererek kazançlı sözleşmeyi tek bir şirkete verme kararını savundu.

Bu, Blue Origin'in Nasa'nın kararını bozmaya yönelik ilk girişimi değil. Temmuz ayında Blue Origin ve Dynetics, ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisine (GAO) itirazda bulundu ancak reddedildi.

GAO bir basın açıklamasında "SpaceX, en düşük fiyatlı ve en yüksek dereceli teklifi sundu ve Blue Origin ve Dynetics tarafından sunulan teklifler fiyat açısından önemli ölçüde daha yüksekti" dedi.

Bunu takiben Jeff Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson'a açık bir mektupta, astronotları Ay'a götürecek bir iniş aracı inşa etmek için 2 milyar dolara kadar maliyeti karşılamayı teklif etti.

Çabaların hiçbiri işe yaramayınca, Blue Origin NASA'yı mahkemeye verdi. Şirkete göre dava, "adaletin yeniden sağlanması, rekabet yaratılması ve Amerika için Ay'a güvenli bir dönüş sağlanması" çabasıydı.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021

Jeff Bezos NASA anlaşmasını kaybetti

İnsan İniş Sistemleri veya HLS, NASA'nın 2024 yılına kadar astronotları Ay'a indirmeye yönelik Artemis misyonunun bir parçasıdır.

Geçen yıl NASA, HLS programı kapsamında Ay'a iniş konseptleri üzerinde çalışmaya başlamak için üç takıma 967 dolar değerinde 10 aylık sözleşmeler verdi. SpaceX, 135 milyon dolar ile üçün en azına layık görüldü. Bu arada Dynetics 253 milyon dolar ve Blue Origin 579 milyon dolar aldı.

Musk'ın şirketi, NASA'nın İnsan İniş Sistemleri programı için, SpaceX'in Teksas'taki bu tesiste test ettiği Starship roketinin bir varyasyonunu teklif etti. Yüksek irtifa uçuşlarının son dört iniş denemesi ateşli patlamalarla sonuçlanmasına rağmen, şirket bugüne kadar Starship'in birçok başarılı test uçuşunu gerçekleştirdi.

NASA astronotları, kapsül Ay yörüngesine ulaştığında Orion uzay aracından transfer yapmak için Musk'ın Starship'ini kullanacak.

Blue Origin ise Starship'i asla yörüngeye uçmamış ve hala tasarlanmakta olan bir fırlatma aracı olarak açıkça eleştirdi. Bezos'un sahibi olduğu şirkete göre, Ay'a gitmek için muazzam karmaşıklığa sahip ve yüksek risk yaratıyor.

Elon Musk, "Noel Baba donanımlarını ücretsiz olarak gerçekleştirse bile, (Jeff Bezos'un) yapmak isteyeceğiniz ilk şey onu iptal etmek olur" diyerek Twitter'da Blue Origin'i eleştirdi.