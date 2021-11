Jeff Bezos 2.9 Milyar Dolarlık NASA Anlaşmasını Kaybetti

Jeff Bezos NASA anlaşmasını kaybetti. Ay'a gidiş görevi için NASA ile anlaşan SpaceX'i şikayet eden Blue Origin, son davayı da kaybetti.

Ağustos ayında Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık bir Ay sözleşmesi verme kararıyla ilgili olarak ABD Federal İddialar Mahkemesi'ne NASA'yı şikayet etmişti.

Blue Origin, ilk mahkeme başvurusunda, "Bu teklif protestosu, NASA'nın teklifleri yasadışı ve uygunsuz değerlendirmesine meydan okuyor" diye yazdı. Blue Origin ve savunma müteahhidi Dynetics, Ay'a iniş sözleşmesi için teklifler sunmuştu.

NASA'nın SpaceX'e sadece Ay'a iniş sözleşmesi için ödeme yapacağına dair sürpriz duyurusu Nisan ayında geldi.

Uzay ajansının başlangıçta sözleşmeyi üç şirketten ikisine vermesi bekleniyordu. NASA, Kongre'nin program için beklenenden daha düşük bütçe tahsisini gerekçe göstererek kazançlı sözleşmeyi tek bir şirkete verme kararını savundu.

Bu, Blue Origin'in Nasa'nın kararını bozmaya yönelik ilk girişimi değil. Temmuz ayında Blue Origin ve Dynetics, ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisine (GAO) itirazda bulundu ancak reddedildi.

GAO bir basın açıklamasında "SpaceX, en düşük fiyatlı ve en yüksek dereceli teklifi sundu ve Blue Origin ve Dynetics tarafından sunulan teklifler fiyat açısından önemli ölçüde daha yüksekti" dedi.

Bunu takiben Jeff Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson'a açık bir mektupta, astronotları Ay'a götürecek bir iniş aracı inşa etmek için 2 milyar dolara kadar maliyeti karşılamayı teklif etti.

Çabaların hiçbiri işe yaramayınca, Blue Origin NASA'yı mahkemeye verdi. Şirkete göre dava, "adaletin yeniden sağlanması, rekabet yaratılması ve Amerika için Ay'a güvenli bir dönüş sağlanması" çabasıydı.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW