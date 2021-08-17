Jeff Bezos'un Şirketi Blue Origin NASA'ya Dava Açtı

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Ay'a iniş sözleşmesine karşı başlattığı mücadeleyi mahkemeye taşıdı. Dava, Blue Origin'ın NASA'nın bu yılın başlarında Elon Musk'ın SpaceX'i ile yapılan Ay'a iniş sözleşmesine dayanıyor.

Blue Origin'in avukatları, sözleşmeye karşı açılan davanın NASA'nın sözleşmeyi yasa dışı bir şekilde değerlendirmesine karşılık olarak açıldığını belirtti.

Jeff Bezos, uzay ajansına ilk olarak birkaç hafta önce 2 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Blue Origin'ın kurucusu Bezos, NASA'nın uzay turizmi şirketine ikinci insan iniş sistemi sözleşmesini vermesi halinde milyarlarca dolarlık maliyeti karşılamayı teklif etmişti.

Bezos, konu ile ilgili Bill Nelson'a gönderdiği yazıda Amerika'nın uzaydaki geleceğini ilerletmek için NASA'nın şu an hızlı bir şekilde Ay'a dönmesi gerektiğine inandıklarını, NASA'nın kısa vadeli bütçe sorunlarından dolayı satın alma stratejisinden saptığını fakat bu teklifin NASA'nın öndeki bu engeli ortadan kaldırdığını, NASA'nın tek yapması gereken şeyin ise bu tekliften yararlanmak olduğunu ifade etmişti.

Apollo programının sona ermesinden bu yana ilk defa astronotları Ay'a göndermeyi amaçlayan sözleşme Musk'ın SpaceX şirketine verildiğinden Bezos uzay ajansının karşısına birçok teklif ile çıktı ancak NASA, Bezos'un teklifini kabul etmemişti. SpaceX'i seçmesinin nedeni olarak yörünge misyonları kaydını ve diğer uzay faktörlerini göstermişti.

Jeff Bezos'un Şirketi, NASA'ya Karşı Dava Açtı

Blue Origin, pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada davanın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin insan iniş sistemi için yapılan sözleşmenin değerlendirilme aşamasındaki hataları gidermek amacıyla açıldığını ve şirketin adaletin sağlanması, rekabet koşullarının adil olması gerektiğine inandığını söyledi.

NASA Sözcüsü Monica Witt, Blue Origin'ın davası hakkındaki ayrıntıların şu anda NASA tarafından gözden geçirildiğini belirtti. Witt, davanın ve olası bir mahkeme kararının SpaceX'in sözleşmesinin askıya alınmasının Artemis programını nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruya verdiği yanıtta, "Ajans mümkün olan en kısa süre içinde ve güvenli bir şekilde geri dönme yolunda bir değişiklik yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten ise Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine açılan dava ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.