Jensen Huang, 12 Kasım'da bıraktığı NVIDIA CEO'luğu görevine geri döndü. Şirkete geldiğinde çalışanlar onu alkışlarla karşıladı. Huang da çalışanlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Ayrıca bundan sonraki süreçte nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceği hakkında da önemli ipuçları sağladı.

Huang, NVIDIA Çalışanlarına Ne Söyledi?

Şirkete geri dönen Huang, ilk gününde doğrudan çalışanlarına seslendi. "Bugün işteki ilk günüm" diyerek yeni bir başlangıca işaret eden CEO, çalışanları tüm bu sürece maruz kalmak zorunda bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte, çalışanlara kendisine ikinci bir şans vermeleri dolayısıyla da teşekkür etti.

Huang'ın açıklamasındaki en önemli detaylardan biri, ikinci dönem vurgusu oldu. Çalışanların alkışları eşliğinde konuşma yapan NVIDIA CEO'su, bu yeni dönemde daha iyi bir CEO olacağını belirtti. Son birkaç aydır yaşananlardan sonra nasıl bir strateji izleyeceği henüz belli değil ancak bu ifade, şirket içinde bazı şeylerin önemli ölçüde değişeceğini ortaya koyuyor.

Trump, Jensen Huang'ın Dönüşünde Nasıl Rol Oynadı?

Donald Trump, Huang'ın yeniden CEO olmasını destekliyordu. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın bu sürece doğrudan dahil olduğunu açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre Trump, hafta sonu Başkan Yardımcısı JD Vance'ten de yardım istedi. Vance'in görevi, NVIDIA yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu güvenceleri almasına yardımcı olmaktı.

NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ı yeniden başkan, CEO ve yönetim kurulu direktörü olarak görevlendirdi. Kurul, kararını açıklarken ABD hükûmetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığını ve bu görüşlerin ardından Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik riski oluşturmadığı konusunda güven kazandığını belirtti.

Editörün Yorumu

Huang'ın daha iyi CEO olma sözü, yeni bir sayfa açmak istediğinin önemli bir göstergesi. Açıkçası bu son yaşananlardan sonra sadece bir sözden ibaret kalmayacağını düşünüyorum. CEO'nun ikinci döneminde önemli bir değişim bekliyorum. Tabii, bu şimdi de gerçekleşebilir, önümüzdeki aylarda da kendini göstermeye başlayabilir.