Geliştiriciler kod yazarken giderek yapay zekâdan daha çok faydalanmaya başladı. Anthropic de bu sürecin ardından gelen kod inceleme ve onay aşamalarını Claude'a bırakmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen Claude Ship ise GitHub üzerindeki pull request'leri inceleyebiliyor, bulduğu sorunları düzeltebiliyor. Hatta ekiplerin belirlediği kurallar kapsamında değişiklikleri onaylayabiliyor. Toplamda üç ayrı bir araca dayanıyor.

Claude Ship'in Üç Aracı Nasıl Çalışıyor?

Claude Ship'in çalışma biçimi üç ayrı araca dayanıyor. Bunlardan ilki olan Code Review, pull request'leri mevcut kodları dikkate alarak değerlendiriyor. Birden fazla açıdan değerlendirme yapıyor, bulduğu sorunları karşıt değerlendirmeyle doğrulamaya çalışıyor. Sonuçları da doğrudan pull request'e yazıyor. Ekipler her depo için hızlı, standart ve kapsamlı inceleme seviyelerinden birini seçebiliyor.

PR Steward, başarısız CI kontrolleriyle, birleştirme çakışmalarıyla ve inceleme yorumlarıyla ilgileniyor. Code Review'un yanı sıra başka araçlardan veya ekip üyelerinden gelen geri bildirimleri de inceleyebiliyor. Yaptığı değişiklikleri her kod gönderiminden sonra açıklıyor ve gerektiğinde nasıl geri alınabileceğini gösteriyor.

Geliştiriciler "@claude" komutuyla ajana yeni talimatlar verebiliyor. Çalışmasını durdurmak içinse "@claude stop" komutu kullanılabiliyor. PR Steward'ın kendi başına onay verme veya kodu birleştirme yetkisi bulunmuyor. Diğer yandan Claude Approvals, ekiplerin depo içinde tuttuğu kurallara göre karar veriyor.

Rutin değişiklikleri otomatik onaylayabiliyor, belirli durumlarda insan incelemesi talep edebiliyor. Code Review sonuçlarını ve ekiplerin doğal dille hazırladığı özel sınıflandırıcıları da değerlendirmeye katabiliyor. Bu arada ilk araç genel kullanıma açıkken diğer ikisinin henüz beta aşamasında olduğunu belirtelim.

Claude Code'da /ship Komutu Nasıl Kullanılıyor?

Geliştiricilerin Claude Ship'e erişmek için kullanabileceği yeni komut /ship. Kod hazır olduğunda bu komut çalıştırılıyor. Claude değişiklikleri gönderiyor, pull request açıyor, inceleme yapıyor ve gelen geri bildirimlerle başarısız kontroller üzerinde çalışıyor.

Birleştirme yetkisi yine geliştiricinin izinlerine ve deponun dal koruma kurallarına bağlı. Yani Claude'ın yaptığı her değişiklik doğrudan ana dala aktarılmıyor. Ekipler sistemi depo bazında otomatik çalışacak şekilde de ayarlayabiliyor. Yöneticiler Code Review ve PR Steward'ı etkinleştirerek yeni pull request'lerin otomatik incelenmesini sağlayabiliyor. İnceleme seviyesi, çalışma zamanı ve harcama sınırları da her depo için ayrı belirlenebiliyor.

Claude Ship'in Ücreti Ne Kadar?

Claude Ship'in ücreti, token üzerinden belirleniyor. Toplam maliyet, incelenen pull request sayısına ve büyüklüğüne, seçilen inceleme seviyesine, incelemelerin sıklığına ve PR Steward'ın yaptığı işin büyüklüğüne göre değişiyor.

Yöneticiler Code Review ve PR Steward için harcama sınırı belirleyebiliyor. Claude Approvals'ın temel kullanım ücreti bulunmuyor. Ama kurallar dosyasındaki sınıflandırıcılar token tüketiyor. Claude'ın incelemesini kullanan politikalar, gözlem modunda bile ücretli Code Review çalıştırıyor. /ship komutunun kullanımı da normal Claude Code tüketimine dahil.

Claude Ship, GitHub depolarında Claude Team ve Enterprise abonelerine sunuluyor. Zero Data Retention, HIPAA yapılandırması veya müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları kullanan kuruluşlar hizmeti kullanamıyor. Uygun Enterprise kuruluşları en az 10.000 dolar (506 bin 271 TL) değerinde Claude Ship kredisi talep edebiliyor. Kredilerin talep edilen tarihten itibaren 30 gün içinde kullanılması gerekiyor. Başvurular için son tarih ise 15 Ocak 2027 olarak belirlenmiş durumda.

Editörün Yorumu

Claude Ship'in özellikle küçük düzeltmelerin tekrar tekrar incelemeye gönderildiği projelerde çok kullanışlı olacağı kanaatindeyim. Rutin bir kod düzenlemesi için geliştiricinin yeniden inceleme beklemesi yerine PR Steward'ın geri bildirimleri ele alması, çalışma şeklini tamamen değiştirebilir.

Buna karşılık otomatik onay her projeye aynı şekilde uygulanabilecek bir özellik değil. Özellikle ödeme sistemleri, kullanıcı verileri veya güvenlik kontrolleriyle ilgili kodlarda bir değişikliğin rutin kabul edilmesi ciddi sorunlara yol açabilir. Ekiplerin kuralları hazırlarken buna çok dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanım yoğunluğunu maliyetin de etkileyeceğini söyleyebilirim. Çok sayıda pull request otomatik incelendiğinde token tüketimi artacaktır. Dolayısıyla küçük ekiplerin bile başlangıçta tek bir depoda deneme yapıp harcamayı ve düzeltmelerin doğruluğunu takip etmesi önemli.