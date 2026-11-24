Motorola'nun yeni Android telefonu Edge 70 Neo tanıtıldı. Çok şık bir tasarıma sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Ayrıca cihaz yüksek batarya kapasiteis ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Edge 70 Neo'nun Özellikleri Neler?

Özellik Motorola Edge 70 Neo Ekran 6,8 inç AMOLED Çözünürlük 2.772 x 1.272 piksel Yenileme hızı 144Hz Ekran parlaklığı 5.200 nit İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ana kamera 50 MP Sony LYT-710, f/1.8 Makro kamera 2 MP Ön kamera 32 MP, f/2.2 Batarya 7.000 mAh Kablolu şarj 45W Kablosuz şarj Yok Kalınlık 8,49 mm Ağırlık 204 gram İşletim sistemi Android 16 Android güncellemesi 3 büyük sürüm güncellemesi Güvenlik güncellemesi 5 yıl

Motorola Edge 70 Neo'nun Ekranı Nasıl?

Motorola, yeni telefonunda 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel kullanıyor. 2.772 x 1.272 piksel çözünürlük sunan ekranın ulaşabildiği en yüksek parlaklık 5.200 nit. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 144Hz yenileme hızı ise desteklenen oyunlarda ve ekran geçişlerinde daha akıcı görüntü sağlıyor.

Motorola Edge 70 Neo'nun Kamera Özellikleri Neler?

Ana kamerada Sony LYT-710 sensörü kullanılıyor. 50 megapiksel çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip kameraya 2 megapiksel makro sensör eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu arada Motorola Edge 60 Neo'da 50 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefoto kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera mevcut.

Motorola Edge 70 Neo'nun İşlemcisi Nasıl?

Edge 70 Neo gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada serinin bir önceki modeli Edge 60 Neo'da sekiz çekirdekli Dimensity 7400 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Neo'nun Bataryası Kaç mAh?

Motorola'nın yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. 8,49 mm kalınlığında ve 204 gram ağırlığında olan cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca telefon USB-C portu üzerinden 45W kablolu şarj desteği sunuyor. Bu arada Edge 60 Neo'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği mevcut.

Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.