John Wick 4 Resmi Fragmanı Yayınlandı

Aksiyon filmi seven kişilerin defalarca izlediği serilerden olan John Wick, usta oyuncu Keanu Reeves'in performansıyla arşa çıkıyor. Serinin hayranları, şimdiye kadar üç film ile anlatılan hikayenin nasıl devam edeceğini merak ediyordu. John Wick 4, yakın zamanda gelecek.

Bugün John Wick 4 filminin resmi fragman paylaşıldı. 24 Mart 2023 tarihinde yayınlanması planlanan John Wick 4, başarılı suikastçinin hikayesini devam ettirecek.

İşte John Wick 4 Fragmanı

yapımcı firma Lionsgate John Wick 4 filmini, "John Wick (Keanu Reeves), serinin yaklaşmakta olan dördüncü bölümünde şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını alt ediyor. Kellesine koyulan ödül giderek artan Wick, New York'tan Paris'e, Osaka'dan Berlin'e kadar yeraltı dünyasının en güçlü oyuncularını ararken, High Table'a karşı savaşını küresel hale getiriyor." sözleriyle özetledi.

John Wick 4 ile aksiyona kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi görünüyor. Yeni filmde Keanu Reeves'in yanında Ip Man filmlerinden tanıdığımız dövüş sanatları ustası Donnie Yen ve Mortal Kombat ile kendinden söz ettiren Hiroyuki Sanada'nın yer alması bekleniyor.