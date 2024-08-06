Aksiyon Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Sevilen Film Serisi John Wick Dizi Oluyor!

Aksiyon tutkunlarının favorilerinden Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin, "John Wick: Under The High Table" isimli yeni bir diziyle süreceği öğrenildi. Detaylar haberde.

John Wick: Under The High Table, Serinin 4. Filminin Sonrasındaki Olayları Konu Alacak

Bol aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin gönlünde adeta bir taht kuran dört filmlik John Wick serisinin dizi şekilde devam edeceği duyuruldu. "John Wick: Under the High Table" adlı yeni dizinin halihazırda geliştirilmekte olduğu ve Keanu Reeves ile yönetmen Chad Stahelski'nin dizinin yapımcılığını üstelendiği iddia ediliyor.

Merakla beklenen dizi, John Wick 4 filminde yaşanan olaylarından hemen sonrasını konu alacak. Bu bağlamda, son filmde John Wick tarafından zorda bırakılan suç örgütünün ve serinin sadık karakterlerinden bazılarının dizide yer alacağı söyleniyor.

Keanu Reeves Dizide Rol Almayabilir!

Öte yandan, şuanki iddialar dizinin yapımcılığını üstlenen Keanu Reeves'ın, dizide rol almayacağı yönünde. Ancak ünlü oyuncunun dizinin ilerleyen bölümlerde aktif bir şekilde yer alacağına yönelik söylentiler de mevcut.

Yönetmen Stahelski ve ekibi, Lionsgate ile yaptığı anlaşma kapsamında diziyi geliştiriyor. Dizinin pazarlama aşamasında olması sebebiyle hangi kanalda ve platformlarda yayınlacağına dair herhangi bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce efsanevi serinin yeni dizisi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım...



