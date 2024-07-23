"Joker: Folie À Deux" Filminden Yeni Resmi Fragman Geldi!

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen Joker: Folie À Deux filminin resmi tanıtım fragmanı yayınladı.

2019 yılında vizyona giren ve gişede büyük bir başarı yakalayan "Joker" filminin devamı niteliğindeki bu yapımda, Joaquin Phoenix bir kez daha Arthur Fleck rolüne hayat veriyor. Bu sefer ona, Harley Quinn karakterini canlandıran Lady Gaga eşlik ediyor.

Fragmandan yola çıkarak, filmin Arthur Fleck'in Arkham Akıl Hastanesi'nde Harley Quinn ile tanışması ve ikilinin çılgın bir ortaklığa adım atmasını konu alacağını tahmin ediliyor. Müzikal sahneler de içeren fragman, izleyiciyi filmin karanlık ve kaotik atmosferine sürüklüyor.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu Joker: Folie À Deux 4 Ekim 2024'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.