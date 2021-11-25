JPMorgan Chase Açıkladı: Ethereum Daha Güvenilir Bir Tercih

New York merkezli Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan Chase, Bitcoin ve Ethereum hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ethereum tabanlı teknolojilerin faydalarına değinilen raporda, kripto para biriminin Bitcoin'den daha iyi bir tercih olduğu dile getirildi.

JPMorgan Chase: Ethereum Daha Güvenilir

Bitcoin yıl başından bu yana değerini ikiye katlamış olsa da, Ethereum tarafında %500'ün üzerinde bir değer artışı gördük. JPMorgan Chase tarafından yayımlanan yakın tarihli bir raporda, yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin nedenlerinden birisinin Ethereum'un temelinde yatan teknolojinin faydaları olduğu vurgulandı.

Ethereum şu anda DeFi ve NFT için liderlik görevini üstlenmiş durumda ve bu süreçte beklentiler daha da yukarıya taşınıyor. Bitcoin ise kullanıcıların gündelik bir para birimi ya da değer deposu olarak kullandığı bir işlev aldı. JPMorgan Chase tarafından yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Tahvil getirilerindeki artış ve para politikasının nihayetinde normalleşmesi bir dijital altın biçimi olarak Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor, tıpkı daha yüksek reel getirilerin geleneksel altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması gibi. Değerini DeFi'den oyunlara, NFT'lere ve stablecoin'lere kadar uzanan uygulama alanlarından alan Ethereum, daha yüksek reel getirilere Bitcoin'e nazaran daha dayanıklı görünüyor."

Bu yazının yayınlanmış olduğu 25 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Bitcoin (BTC) yaklaşık 58.500 USD / 700.000 TL bandında işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise 4.450 USD / 53.390 TL seviyesinde yer alıyor. Peki siz JPMorgan Chase tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?