NASA'nın Uzay Aracı Juno, Uzaydaki Volkanik Patlamaları Görüntüledi!

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in Io adlı uydusuna yaklaştığında, uzaya püsküren iki volkanik bulutun görüntüsünü yakaladı.

Bu, Juno'nun daha önce yakalayamadığı bir manzara olup, Io'nun ne kadar volkanik bir dünya olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Io, güneş sistemimizin en volkanik olarak bilinen uydusu olup, yüzlerce volkanın lav püskürttüğü bir yer olarak dikkat çekiyor.

Io: Güneş Sistemimizin En Volkanik Dünyası

Juno'nun Şubat ayında gerçekleştirdiği bu son yakın geçiş, Io'nun yüzeyine 2.400 mil mesafeden yapıldı ve bu sırada volkanik faaliyetlerin detaylı verileri toplandı. Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton, bu yakın temasın volkanik süreçler hakkında yeni bilgiler sunduğunu belirtti.

İskoçya'dan Andrea Luck, ham verileri işleyerek daha net görüntüler elde etti. Görsellerde, volkanik bulutların Io'nun kenarında yükseldiği görülüyor ve bunların ya tek bir büyük volkanın iki ventinden ya da yakın iki ayrı volkandan çıktığı düşünülüyor.

Juno, yedi yılı aşkın süredir Jüpiter'in yörüngesinde dönüyor. İlk görevi sırasında, gezegenin atmosferi ve iç yapısı hakkında önemli veriler topladı.

35 yörüngesini tamamladıktan sonra, Juno'nun görevi genişletildi ve Jüpiter'in toz halkaları ve birçok uydusu da incelenmeye başlandı.

Bu genişletilmiş görev, uzay aracı ölene kadar veya bir yıl daha devam edecek. Sonunda Juno, Jüpiter'in atmosferinde yanarak yok olacak.

Juno'nun volkanik Io uydusuna yaptığı bu yakın geçiş, bilim insanlarına Io'nun volkanik mekanizmalarını daha iyi anlama fırsatı sundu. Galileo Galilei'nin 1610'da keşfettiği Io, NASA'nın Voyager 1 aracı tarafından ilk kez volkanik bir patlamayla gözlemlendi.

Juno'nun ve diğer enstrümanların yardımıyla, bilim insanları artık bu volkanik aktivitenin ardındaki mekanizmaları daha iyi anlamaya başlıyor. Io'nun yüzeyi, Dünya'nın Ayı büyüklüğünde, erimiş silikat lav gölleriyle kaplı.

Bu lav gölleri, büyük patlamalar sonucu çöken kaldera benzeri yapılar içeriyor. Araştırmacılar, Io'nun yüzeyindeki lav göllerinin geniş magma kütlelerini barındırdığına ve bu magmanın yükselip geri çekildiğine inanıyorlar.

Bu keşifler, Io'nun volkanik doğası hakkında daha derinlemesine bilgi edinmemizi sağlıyor ve gelecekteki araştırmalar için yeni yollar açıyor.