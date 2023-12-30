Juno Uzay Aracından Tarihi Görev: Io'yu Yakından Gözlemleyecek!

Hâlen Jüpiter'in yörüngesinde bulunan NASA'nın Juno uzay aracı, yakında gezegenin en dramatik uydularından biri olan Io'ya yakın bir uçuş gerçekleştirecek.

Juno, 30 Aralık Cumartesi günü Io'nun yaklaşık 1.600 km yakınına gelerek son 20 yılda bu uyduya en çok yaklaşan uzay aracı olacak.

Io ilgi çekici bir yer çünkü önemli volkanik faaliyet belirtileri gösteriyor ve bu da onu Güneş sistemindeki jeolojik olarak en aktif cisim yapıyor. Io aynı zamanda Jüpiter ve diğer büyük uyduları arasındaki çekim gücünün neden olduğu sürtünme sonucu ayın içinde oluşan sıcak magma nedeniyle periyodik olarak patlayan 400'den fazla aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Juno Daha Önce de Io'yu Gözlemlemişti

Juno daha önce Io'yu uzaktan gözlemlemiş, bir önceki uçuşunda yaklaşık 11.000 km yakınına kadar gelmişti ancak şimdi çok daha yakına gelecek ve daha ayrıntılı detaylar elde etmeyi amaçlayacak.

Juno'nun baş araştırmacısı Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Scott Bolton yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Juno bilim ekibi bu uçuştan elde edilen verileri önceki gözlemlerimizle birleştirerek Io'nun volkanlarının nasıl değiştiğini inceliyor. Ne sıklıkla patladıklarını, ne kadar parlak ve sıcak olduklarını, lav akışının şeklinin nasıl değiştiğini ve Io'nun faaliyetinin Jüpiter'in manyetosferindeki yüklü parçacıkların akışıyla nasıl bağlantılı olduğunu araştırıyoruz."

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