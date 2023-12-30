Mars'ta Bir Gün Nasıl Geçiyor? Mars Keşif Aracından Yeni Görüntüler! (Video)

Birçoğumuz için bu hafta yalnızca yılbaşı tatilinden ibaret ancak Mars'taki Curiosity keşif aracı geçen ay verdiği aranın ardından işinin başına dönüyor.

Kasım ayında NASA'nın Mars görevleri, Mars güneş kavuşumu adı verilen ve Güneş'in doğrudan Dünya ile Mars arasında olduğu bir olay sırasında iki hafta süreyle durakladı. Bu, iki gezegen arasında geçen herhangi bir iletişim sinyalinin, muhtemelen bozulacağı sert güneş ortamının yakınından geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyordu.

NASA Bir Süredir Mars'a Sinyal Göndermiyordu

Bozulan iletişimin Mars yüzeyindeki araçlara tehlikeli sinyaller gönderme riskini önlemek için NASA, güneş kavuşumu geçene kadar hem Curiosity hem de Perseverance araçlarına komut göndermeyi durdurdu.

Bu süre zarfında araçlar alışılmadık bir şekilde hareketsiz kaldılar. Normal şartlarda Curiosity ve Perseverance programlarına mümkün olduğunca çok bilim ve keşif sığdırıyorlardı ancak bu süre boyunca Mars yüzeyinde öylece takıldılar.

Sinyal Gönderilmediği Süreçte Mars'ta Bir Gün Kaydedildi

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için yetkililer araçların ön ve arka kameralarını kullanarak etraftaki manzarayı yakaladılar ve bir araya getirildiğinde bir Mars gününün ilerleyişini gösteren düzenli görüntüler ortaya çıkmış oldu.

Araçlarda yer alan iki kamera, normal şartlarda araçların keskin kayalar ya da dik yamaçlar gibi tehlikeli engellerden kaçınmasına yardımcı olmak üzere navigasyon amacıyla kullanılıyorlar. Dolayısıyla yalnızca siyah beyaz olarak çalışıyorlar ve nispeten düşük çözünürlüklüğe sahipler. Yine de yayınlanan görüntüler aracılığıyla Mars'ta geçen bir günü görmek oldukça etkileyici.

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