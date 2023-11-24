Jüpiter'e Kuyruklu Yıldız Çarptı: Amatör Bir Gökbilimci Çarpma Anını Kayda Aldı! (Video)

Japonya'da amatör bir gökbilimci Jüpiter'e çarpan bir kuyruklu yıldızın videosunu çekti. Bu ayın başlarında atılan bir tweet'te paylaşılan videoda, süper parlak bir kuyruklu yıldızın gaz devine çarpması sonucu gezegende meydana gelen parlak bir parlama görülüyor.

Çabucak geçen hızlı bir parlama olmuş olsa da bu denli etkileyici bir görüntünün videoya yakalanabildiğini görmek gerçekten güzel.

Elbette bu süper parlak kuyruklu yıldızların çarptığı tek gezegen Jüpiter değil. Bu ateş toplarının Dünya'ya çarptığını da görüyoruz ancak genellikle atmosferimize fazla girmeden patlayıp parçalanıyorlar.

Kuyruklu Yıldızın Jüpitere Çarpma Anı

Jüpiter de kısmen gaz devinin güçlü çekim gücü nedeniyle, geçtiğimiz on yıllar boyunca benzer çarpışmalara sahne oldu ve bu da onlardan bir yenisi. Gökbilimciler bu çarpışmanın Jüpiter'in kendisine herhangi bir zarar vermediğini söylüyor.

1994'te Jüpiter'e çarpan bir başka kuyruklu yıldız, gezegenin atmosferinde büyük, karanlık izler bırakmış ve Jüpiter'in stratosferine aşırı ısınmış dumanlar göndermişti.

Peki siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.