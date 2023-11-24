Jüpiter'e Kuyruklu Yıldız Çarptı: Amatör Bir Gökbilimci Çarpma Anını Kayda Aldı! (Video)
Japonyalı amatör bir gökbilimci, geçtiğimiz günlerde Jüpiter'e çarpan bir kuyruklu yıldızın videosunu çekmeyi başardı. İşte detaylar!
Japonya'da amatör bir gökbilimci Jüpiter'e çarpan bir kuyruklu yıldızın videosunu çekti. Bu ayın başlarında atılan bir tweet'te paylaşılan videoda, süper parlak bir kuyruklu yıldızın gaz devine çarpması sonucu gezegende meydana gelen parlak bir parlama görülüyor.
Çabucak geçen hızlı bir parlama olmuş olsa da bu denli etkileyici bir görüntünün videoya yakalanabildiğini görmek gerçekten güzel.
Elbette bu süper parlak kuyruklu yıldızların çarptığı tek gezegen Jüpiter değil. Bu ateş toplarının Dünya'ya çarptığını da görüyoruz ancak genellikle atmosferimize fazla girmeden patlayıp parçalanıyorlar.
Kuyruklu Yıldızın Jüpitere Çarpma Anı
昨晩の木星閃光のGIF動画です。 pic.twitter.com/4DC1lFguoi— 鈴木邦彦 (@kunihiko_suzuki) November 16, 2023
Jüpiter de kısmen gaz devinin güçlü çekim gücü nedeniyle, geçtiğimiz on yıllar boyunca benzer çarpışmalara sahne oldu ve bu da onlardan bir yenisi. Gökbilimciler bu çarpışmanın Jüpiter'in kendisine herhangi bir zarar vermediğini söylüyor.
1994'te Jüpiter'e çarpan bir başka kuyruklu yıldız, gezegenin atmosferinde büyük, karanlık izler bırakmış ve Jüpiter'in stratosferine aşırı ısınmış dumanlar göndermişti.
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Hiç kendinizi gece şehirden uzak, şehir ışıklarıyla kirlenmemiş, açık bir gökyüzü altında bulma şansınız oldu mu? O anda tüm galaksi üzerinize yağıyormuş gibi oluyor.
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