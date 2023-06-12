Jüpiter'in Uydusuna Adınızı Göndermek İster Miydiniz? Elinizi Çabuk Tutun!

Uzaya seyahat etmek çoğu insan için hayalden öteye gidemeyebilir ancak adınızı göndermek çeşitli imkânlarla mümkün.

Bir uzay giysisi giyip yörüngeye fırlatılmakla aynı şey olmasa da gelecek yıl Jüpiter'e doğru yola çıkacak olan uzay aracında adınıza yer verilmesi oldukça değerli olabilir.

NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek üzere 1,8 milyar mil yol kat edecek olan Europa Clipper uzay aracına adının kazınması için ilgilenen herkesi adını göndermeye davet ediyor.

Tamindir de Jüpiter'in Uydusuna Gidiyor

İsimlere eşlik eden bir de In Praise of Mystery (Gizeme Övgü) adlı yazılı bir çalışma olacak. NASA, Dünya'dan Güneş sistemimizin en karanlık derinliklerine bir selam göndermeyi içerdiği için bu girişimi "Şişedeki Mesaj" olarak tanımlıyor.

Europa Clipper'ın Ekim 2024'te Cape Canaveral, Florida'dan fırlatılması ve hedefine ulaşmasının altı yıl sürmesi planlanıyor. Jüpiter'in yörüngesinde dönerken ve Europa'nın birden fazla uçuşunu gerçekleştirirken, bir dizi bilim aracı uydunun yüzey altı okyanusu, buz kabuğu ve atmosferi hakkında veri toplayacak.

Europa Clipper görevinin ana hedefi Europa'nın yüzeyinin altında yaşamı destekleyebilecek herhangi bir yer olup olmadığını keşfetmek olacak. Ayrıca buz kabuğunun ve altındaki okyanusun doğasını anlamaya ve uydunu bileşimi ve jeolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacak.

Eğer siz de adınızın bu görevi gerçekleştirecek uzay aracında yer edinmesini istiyorsanız NASA'nın web sitesi üzerinden adınızı kaydettirebilirsiniz.