Dinozor Temalı Simülasyon Oyunu İndirimde! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, Jurassic World Evolution için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında oyunun fiyatında kayda değer bir indirime gidildi. Peki kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Jurassic World Evolution Steam'de Ne Kadar Oldu?

Jurassic World Evolution, Steam’de yüzde 75 oranında indirime girdi. Bu kapsamda yapımın fiyatı 20,99 dolardan (958 TL) 5,24 dolara (239 TL) kadar düştü. Oyun için başlatılan indirim kampanyası ise 4 Haziran’a kadar devam edecek. Yani yapımı satın alıp almamaya karar vermeniz için önünüzde 11 günlük bir süre var.

Jurassic World Evolution Nasıl Bir Oyun?

Jurassic World Evolution kendi dinozor parkınızı kurup yönettiğiniz bir strateji ve simülasyon oyunu diyebiliriz. Yapımda fosillerden DNA toplayarak yeni dinozor türleri üretiyorsunuz ve ziyaretçileriniz için devasa bir tema parkı inşa ediyorsunuz. Ancak işiniz sadece eğlence tesisleri kurup para kazanmakla sınırlı değil. Zira aniden kopan fırtınalar, salgın hastalıklar veya kafesinden kaçıp ortalığı birbirine katan dinozorlar gibi kriz anlarında da soğukkanlı kalıp parkın güvenliğini sağlamanız gerekiyor.

Jurassic World Evolution Türkçe Desteği Var mı?

Jurassic World Evolution için maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bu da yapımın en büyük dezavantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Kısacası oyunu satın alıp yüklediğinizde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca gibi dillerde deneyimleyebileceksiniz.

Jurassic World Evolution Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64‑bit – Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64‑bit

64‑bit – Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64‑bit İşlemci: Intel i5‑2300 veya AMD FX‑4300

Intel i5‑2300 veya AMD FX‑4300 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA: GeForce GTX 1050 Eski alternatif: GeForce GTX 660 AMD: Radeon 7850 (2 GB)

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama Alanı: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64‑bit – Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64‑bit

64‑bit – Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64‑bit İşlemci: Intel i7‑4770 veya AMD FX‑8350

Intel i7‑4770 veya AMD FX‑8350 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA: GeForce GTX 1060 AMD: RX 480

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Dinozor temalı oyunları gerçekten seviyorum. Bu nedenle Jurassic World Evolution için başlayan son indirim ilgimi çekti diyebilirim. Park inşa etme, DNA ile dinozor üretme ve kriz yönetimi gibi mekanikleriyle yapımın Jurassic World evrenini sevenler için ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum.