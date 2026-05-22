Aksiyona Doyacağınız FPS Oyunu İndirime Girdi!

Geçtiğimiz günlerde Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin fiyatında indirime giden Steam son olarak serinin bir diğer oyunu için de indirim kampanyası başlattı. Peki indirimdeki oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Warhammer 40,000: Darktide Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, Warhammer 40,000: Darktide’ın fiyatında yüzde 75 oranında indirim yaptı. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatı 24,99 dolardan (1.143 TL) 6,24 dolara (285 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte kampanya 4 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Yani oyunu alıp almamaya karar vermek için önünüzde yeterli bir süre var.

Warhammer 40,000: Darktide Nasıl Bir Oyun?

Kasım 2022'de Fatshark tarafından piyasaya sürülen Warhammer 40,000: Darktide birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu diyebiliriz. Oyundaki asıl amacınız üzerinize akın akın gelen düşmanları öldürmek ve şehri istiladan kurtarmak. Bununla birlikte çatışmalarda hem yakın dövüşü hem de ateşli silahları birlikte kullanıyorsunuz. Yani oyunlarda bir şeyleri vurup parçalamayı seviyorsanız bu yapım sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Warhammer 40,000: Darktide Türkçe Desteği Var mı?

Warhammer 40,000: Darktide'ın Steam sayfasına baktığımzıda maalesef Türkçe dil desteğinin olmadığını görüyoruz. Kısacası oyunu satın alıp indirdiğinizde arayüzü ve altyazıları İngilizce dilinde deneyimleyebileceksiniz. Bu da oyunun en önemli eksilerinden birisi diyebiliriz.

Warhammer 40,000: Darktide Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz)

: Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Darktide ilk çıktığında oyuncular tarafından fazlasıyla eleştirilmişti. Fakat yapım tıpkı Cyberpunk 2077 gibi sonrasında gelen güncellemelerle bir nebze olsun toparladı. Eğer bu türe ilgi duyuyorsanız, Warhammer 40,000: Darktide'ı hazır indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.