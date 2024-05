Yılların Oyunu Nihayet Beyaz Perdeye Taşınıyor: Just Cause Filmi Ne Zaman Gelecek?

10 yıldan uzun bir süredir gündemde olan Just Cause filmiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nihayet, filmin temellerini atmak üzere Universal Pictures ve Square Enix arasında bir anlaşma gerçekleşti.

Yapılan anlaşma doğrultusunda filmi, Blue Beetle'ın yönetmeni Angel Manuel Soto yönetecek. The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre filmin yapımcısı artık Universal Pictures olacak.

Just Cause Filmi Nihayet Geliyor

Just Cause oyunu ilk olarak 2006 yılında oyun dünyasına giriş yaptı. Oyunun piyasaya çıkmasından hemen sonra film uyarlamasının geleceğine yönelik söylentiler dolaşmaya başladı. Hatta 2019 yılında John Wick'in yaratıcı olan Derek Kolstad'ın da filmin senaristi olacağı konuşuluyordu.

Just Cause'un şu an oyuncu kadrosuna dair herhangi bir bilgil yer almıyor. Ancak kamera arkası ekibin önemli bir kısmı bir araya gelmiş gibi görünüyor. The Fall Guy'ın yapımcısı Kelly McCormick ve David Leith, 87North aracılığıyla filmin yapımcısı olacak.

Yapımcı kadrosuna Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg ve Timothy I. Stevenson da dahil oluyor. Just Cause'un yönetmen koltuğunda oturacak Soto ise şu an The Wreckin Crew filmi için çalışmalarına devam etmekle birlikte Transformers'ın spin-off'u için de senaryo ekibinde yer alıyor.

Soto'nun mevcut olarak devam eden işleri olduğu için filmin ne hızda ve ne kadar zaman sonra geleceğini tahmin etmek güçleşiyor. Ancak film için hazırlıkların yavaştan da olsa başlamış olması, yıllardır bekleyen için sevindirici bir haber oldu.