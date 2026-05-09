3K Tandem OLED Ekranlı ExpertBook Ultra Satışa Sunuldu! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Asus, iş dünyasına yönelik ürettiği yeni dizüstü bilgisayarı ExpertBook Ultra'yı satışa sundu. Cihaz hızlı işlemcisi, güçlü yapay zeka özellikleri ve gelişmiş ekranıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, üst düzey donanımlara ve dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan bu bilgisayarın diğer özelikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Asus ExpertBook Ultra Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Teknolojisi : Tandem OLED

: Tandem OLED Ekran Çözünürlüğü : 3K

: 3K Ekran Parlaklığı : 1400 nit

: 1400 nit Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Renk Gamı : DCI-P3 %100, sRGB %100

: DCI-P3 %100, sRGB %100 RAM : 32 GB LPDDR5X

: 32 GB LPDDR5X Depolama : 1 TB PCle 4.0 SSD

: 1 TB PCle 4.0 SSD İşlemci : Intel Core Ultra X9

: Intel Core Ultra X9 İşletim Sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Pil : 70Wh

: 70Wh Hızlı Şarj : Var

: Var Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 4, 2 x USB-A, 1 x HDMI 2.1 ve 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Asus ExpertBook Ultra'nın Tasarımı Nasıl?

Asus ExpertBook Ultra tamamen sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşıyan kullanıcılar için tasarlandı. Magnezyum alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olan cihaz sadece 1 kg ağırlığında. Ayrıca gövde kalınlığı yalnızca 10.9 mm olan bilgisayar, sürekli seyahat edenler için muazzam bir taşıma kolaylığı sunuyor.

Cihazın ince ve hafif bir tasarıma sahip olması dayanıklılığı konusunda kullanıcıları şüpheye düşürebilir. Ancak Asus, cihazda dayanıklılık konusunda ödün vermemiş. MIL-STD-810H askeri testlerinden başarıyla geçen cihaz, Nano Seramik Teknolojisi sayesinde kullanıcılara 9H seviyesinde bir dayanıklılık sunuyor. Ayrıca bu özellik, bilgisayarı çizilmelere ve lekelere karşı uzun süre koruyor.

Asus ExpertBook Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz, ekran tarafında gerçekten güçlü özellikleri sahip. Dizüstü bilgisayar 14 inç boyutunda 3K çözünürlüklü dokunmatik bir Tandem OLED ekranla geliyor. Çift katmanlı bu panel, standart OLED ekranlara göre hem çok daha az güç tüketiyor hem de daha uzun ömürlü.

Dizüstü bilgisayarın parlıklığı ise 600 nit değerdinde. HDR modunda ise bu değer 1400 nit'e kadar ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar her türlü ışıklı ortamda ekranda net bir görüntü görüyor. Ayrıca cihazda mat yüzeyli Corning Gorilla Glass Victus kullanılmış. Böylece ekrandaki parlamalar en aza indiriliyor. Cihazın ekran yenileme hızı 120 Hz gibi yeterli bir seviyede.

Asus ExpertBook Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Asus, ExpertBook Ultra'da Intel Core Ultra X9 işlemciyle piyasaya sunuyor. Panther Lake mimarisine sahip, Intel'in en yeni ve en güçlü serilerinden olan bu işlemci içerisinde yapay zeka işlemleri için özel bir NPU bulunuyor. Görüntüyü netleştirmek veya videolardaki arka planları gibi işlemleri ana işlemciyi yormadan yapan bu NPU toplamda 180 TOPS yapay zeka işlem gücü sağlıyor. Copilot'da bulunan cihaz, günlük işlerinizde üretici ciddi orandan artıracak araçlara sahip.

Ayrıca dizüstü bilgisayarda Asus MyExpert yazılımı bulunuyor. Bu yazılım sayesinde cihaz adeta kişisel asistanınıza dönüşüyor. AsusMyExpert, kullanıcılara gerçek zamanlı çeviriler, otomatik toplantı özellikleri ve belge analizleri gibi akıllı özellikler sunuyor. Bu sayede iş süreçlerinizi oldukça basitleştirip vaktinizden önemli ölçüde tasarruf ediyorsunuz.

Asus ExpertBook Ultra'nın RAM ve Depoloma Özellikleri Neler?

Cihazda standart olarak 32 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Asus kullanıcılara, RAM kapasitesini 64 GB'a kadar yükseltme imkanı da tanıyor. Bilgisayarın depolama kısmına ise, 1 TB PCle 4.0 SSD bulunuyor. Bu da büyük boyutlu dosyalarla çalışan kullanıcılara gayet yeterli bir depolama alanı sunuyor.

Asus ExpertBook Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler?

Asus ExpertBook Ultra, 70Wh kapasiteli lityum polimer bir bataryaya sahip. Cihaz, bu batarya ile kullanıcılar tam 26 saat kesintisiz kullanım süresi sunuyor. Tabii ki bu sürenin bilgisayarda yapacağınız işlemlere göre artıp azalacağını hatırlatmak isteriz. Ayrıca bu yüksek batarya 90W'lık hızlı şarj desteği ile sadece 1 saatte tam doluluğa ulaşıyor.

Asus ExpertBook Ultra'nın Güvenlik Özellikleri Neler?

Cihazda, kurumsal verilerin koruma önlemleri de üst düzeyde tutulmuş. Dizüstü bilgisayar, Asus ExpertGuardian, ayrık TPM 2.0 yongası ve Microsoft Pluton teknolojileriyle verilerinizi güvenli bir şekilde saklıyor. Ayrıca güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucu sayesinde de cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz.

Asus ExpertBook Ultra'nın Bağlantı Seçenekleri Neler?

Cihaz, bağlantı noktaları konusunda da kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Dizüstü bilgisayarda iki adet Thunderbolt 4, bir adet USB 4, iki adet USB-A, bir adet HDMI 2.1 portu ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Asus ExpertBook Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Evet. Asus ExpertBook Ultra, şu an Asus Türkiye web sitesinde satışta. Cihazı atın almak isteyen okuyucularımız, buradan temin edebilirler.

Asus ExpertBook Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Asus ExpertBook Ultra, Asus'un resmi web sitesinde 133.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

Bu tarz dizüstü bilgisayarların bana pek hitap etmese de Asus ExpertBook Ultra'nın kendi segmentinde gayet üst düzey teknik özelliklere sahip olduğunu söylemeliyim. 3K Tandem OLED ekranı, X9 işlemci ve 32 GB RAM kapasitesiyle özellikle ofis uygulamaları fazlasıyla yeterli olacaktır. Cihazın fiyatı ise oldukça pahalı. Ancak son zamanlarda artan işlemci ve RAM fiyatları bunun başlıca sebeplerinden olsa da bu fiyat etiketinin cihazın tercih edilebilirliğine doğrudan etki edeceğini düşünüyorum.