James Bond Hayranları Dikkat! Yeni Ajan Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Güncellendi
Oyun dünyasının merakla beklediği yeni ajan oyunu 007 First Light için sistem gereksinimleri güncellendi. Peki yeni gereksinimler neler? İşte liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- 007 First Light’ın sistem gereksinimleri güncellendi. Minimum tarafta Intel Core i5-9500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemci ile NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekiyor.
- Önerilen tarafta Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 işlemci ile NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartı istenirken, üst düzey ayarlarda RTX 4070 veya RX 7800 XT isteniyor. Ultra ayarlarda ise Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 7 7700X işlemciye ek olarak RTX 5080 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.
- Oyun için en az 80 GB SSD depolama alanı gerekiyor. İşletim sistemi için Windows 10/11 (64-bit) şartı bulunurken, minimum ve önerilen seviyede 16 GB RAM, ultra ayarlarda ise 32 GB RAM lazım.
Yakın zamanda piyasaya sürülecek yeni James Bond oyunu 007 First Light için geri sayım sürüyor. Bu sırada heyecan giderek artarken, geliştirici ekipten dikkat çeken yeni bir güncelleme geldi. Öyle ki 007 First Light sistem gereksinimleri güncellendi. Peki yeni gereksinimler neler? İşte güncellenmiş 007 First Light sistem gereksinimleri...
Güncellenmiş 007 First Light Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum (1080p / 30 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-9500 veya AMD Ryzen 5 3500
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5700
- VRAM: 6 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 80 GB SSD
- Desteklenen Özellikler: Sınırsız FPS desteği, DLSS Ray Reconstruction (gelecek güncelleme), detaylı özelleştirme seçenekleri
Önerilen (1080p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT
- VRAM: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 80 GB SSD
- Desteklenen Özellikler: NVIDIA DLSS desteği, yüksek kare hızı optimizasyonu, gelişmiş grafik seçenekleri
Üst Düzey (1440p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD Radeon RX 7800 XT
- VRAM: 12 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 80 GB SSD
- Desteklenen Özellikler: DLSS desteği, yüksek kaliteli ışın izleme, gelişmiş görüntü yükseltme teknolojileri
Üst Düzey (4K / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX
- VRAM: 16 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 80 GB SSD
- Desteklenen Özellikler: 4K oyun desteği, DLSS, gelişmiş ray tracing teknolojileri
Ultra (4K / 200+ FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 7 7700X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080
- VRAM: 16 GB
- RAM: 32 GB
- Depolama Alanı: 80 GB SSD
- Desteklenen Özellikler: DLSS 4.5, Multi Frame Generation, Super Resolution, ultra yüksek FPS desteği, gelişmiş ray tracing
007 First Light Kaç GB Olacak?
007 First Light’ı oynayabilmek için bilgisayarınızda en az 80 GB boş depolama alanı bulunması gerekiyor. Eğer depolama alanında yer açmak istiyorsanız, sistem temizleme programlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle kolaylıkla yer açabilirsiniz.
007 First Light Nasıl Bir Oyun Olacak?
007 First Light, James Bond atmosferini modern gizlilik ve aksiyonla birleştiren üçüncü şahıs bir aksiyon-macera oyunu olacak. James Bond’u kontrol edeceğimiz yapımda efsane ajanının henüz tecrübesiz ama oldukça yetenekli olduğu yükseliş dönemine tanıklık edeceğiz.
Görevleri ister tamamen sessiz ister aksiyon odaklı şekilde ilerletebileceğiniz oyunda gizlilik tabanlı ilerleyiş, sessiz sızma görevleri, yakın dövüş mekanikleri, silahlı çatışmalar ve casus ekipmanlarının kullanımı gibi farklı oynanış stilleri yer alacak.
007 First Light Ne Zaman Çıkacak?
007 First Light’ın 27 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şu an için açıklanan çıkış tarihi bu yönde ve herhangi bir erteleme yaşanmaması halinde gözler 27 Mayıs’a çevrilmiş durumda. Oyunun PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacağını da belirtelim.
Editörün Yorumu
007 First Light, güncellenen sistem gereksinimleriyle bile oldukça iddialı bir oyun olacağını şimdiden gösteriyor. IO Interactive’in gizlilik odaklı Hitman serisinde edindiği deneyim sayesinde oyun yalnızca aksiyon tarafında değil, gizlilik ve atmosfer konusunda da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.