James Bond Hayranları Dikkat! Yeni Ajan Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Güncellendi

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek yeni James Bond oyunu 007 First Light için geri sayım sürüyor. Bu sırada heyecan giderek artarken, geliştirici ekipten dikkat çeken yeni bir güncelleme geldi. Öyle ki 007 First Light sistem gereksinimleri güncellendi. Peki yeni gereksinimler neler? İşte güncellenmiş 007 First Light sistem gereksinimleri...

Güncellenmiş 007 First Light Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum (1080p / 30 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-9500 veya AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-9500 veya AMD Ryzen 5 3500 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5700 VRAM: 6 GB

6 GB RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 80 GB SSD

80 GB SSD Desteklenen Özellikler: Sınırsız FPS desteği, DLSS Ray Reconstruction (gelecek güncelleme), detaylı özelleştirme seçenekleri

Önerilen (1080p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 8 GB

8 GB RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 80 GB SSD

80 GB SSD Desteklenen Özellikler: NVIDIA DLSS desteği, yüksek kare hızı optimizasyonu, gelişmiş grafik seçenekleri

Üst Düzey (1440p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD Radeon RX 7800 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD Radeon RX 7800 XT VRAM: 12 GB

12 GB RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 80 GB SSD

80 GB SSD Desteklenen Özellikler: DLSS desteği, yüksek kaliteli ışın izleme, gelişmiş görüntü yükseltme teknolojileri

Üst Düzey (4K / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 16 GB

16 GB RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 80 GB SSD

80 GB SSD Desteklenen Özellikler: 4K oyun desteği, DLSS, gelişmiş ray tracing teknolojileri

Ultra (4K / 200+ FPS) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 7 7700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5080 VRAM: 16 GB

16 GB RAM: 32 GB

32 GB Depolama Alanı: 80 GB SSD

80 GB SSD Desteklenen Özellikler: DLSS 4.5, Multi Frame Generation, Super Resolution, ultra yüksek FPS desteği, gelişmiş ray tracing

007 First Light Kaç GB Olacak?

007 First Light’ı oynayabilmek için bilgisayarınızda en az 80 GB boş depolama alanı bulunması gerekiyor. Eğer depolama alanında yer açmak istiyorsanız, sistem temizleme programlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle kolaylıkla yer açabilirsiniz.

007 First Light Nasıl Bir Oyun Olacak?

007 First Light, James Bond atmosferini modern gizlilik ve aksiyonla birleştiren üçüncü şahıs bir aksiyon-macera oyunu olacak. James Bond’u kontrol edeceğimiz yapımda efsane ajanının henüz tecrübesiz ama oldukça yetenekli olduğu yükseliş dönemine tanıklık edeceğiz.

Görevleri ister tamamen sessiz ister aksiyon odaklı şekilde ilerletebileceğiniz oyunda gizlilik tabanlı ilerleyiş, sessiz sızma görevleri, yakın dövüş mekanikleri, silahlı çatışmalar ve casus ekipmanlarının kullanımı gibi farklı oynanış stilleri yer alacak.

007 First Light Ne Zaman Çıkacak?

007 First Light’ın 27 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şu an için açıklanan çıkış tarihi bu yönde ve herhangi bir erteleme yaşanmaması halinde gözler 27 Mayıs’a çevrilmiş durumda. Oyunun PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacağını da belirtelim.

Editörün Yorumu

007 First Light, güncellenen sistem gereksinimleriyle bile oldukça iddialı bir oyun olacağını şimdiden gösteriyor. IO Interactive’in gizlilik odaklı Hitman serisinde edindiği deneyim sayesinde oyun yalnızca aksiyon tarafında değil, gizlilik ve atmosfer konusunda da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.