Kaç Tane iPhone 16 Üretildi? Satış Beklentisi Açıklandı!

iPhone 16 serisinin tanıtılmasına saatler kala analistler son tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Haziran ayından bu yana iOS 18 ile birlikte duyurulan Apple Intelligence teknolojisinin iPhone 16 satışlarını dikkat çekici ölçüde artıracağı dile getiriliyordu.

Apple konusundaki tahminleri ile ünlü olan Ming-Chi Kuo bugün sabah saatlerinde iPhone 16 sevkiyatları konusunda son tahminlerini paylaştı. Önemli iyileştirmeler söz konusu olsa da, satış rakamlarında büyük bir fark beklenmiyor. Tabii önemli bir detay var: Apple Intelligence özelliklerinin tamamının kullanıma sunulması 2025'in ortalarını bulacak. O yüzden satışların yıl başından sonra yükselme ihtimali de söz konusu.

Kuo: iPhone 16 Satışları, iPhone 15'e Yakın Olacak!

Kuo içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında 89 milyon adet iPhone 16 sevkiyatı gerçekleştirilmesini bekliyor. Geçen yılın aynı döneminde 91 milyon iPhone 15 sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Yani 2024 yılını baz aldığımızda satış performansının iphone 15 serisinden düşük olması bekleniyor.

Olumlu gelişme ise teslimat konusunda yaşanacak. Her yıl yeni iPhone'lar tanıtıldığında önemli bir stok problemi ortaya çıkıyor. Apple'ın bu yıl daha hazırlıklı olduğu ve ilk aylarda çok daha fazla sayıda iPhone'u kullanıcılara teslim edeceği belirtiliyor.

Kuo'nun satış tahminlerine model bazında baktığımızda ise sevkiyatların yüzde 38'ini iPhone 16 Pro Max oluşturacak. iPhone 16 Pro'nun yüzde 30 ile ikinci sırada iPhone 16'nın ise yüzde 26 ile üçüncü sırada olması beklenirken, iPhone 16 Plus modeli yüzde 6 ile son sırada olacak.