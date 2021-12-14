KADES İndirme Sayısı Belli Oldu

KADES indirme sayısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Peki, KADES nedir, nasıl indirilir? Aile içi ve kadına yönelik şiddeti le mücadele kapsamında hayata geçirilen mobil uygulama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

KADES İndirme Sayısı Paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, ilk olarak 16 Maysı 2018 tarihinde yayımlandı. Kadınların acil durumlarda tek dokunuş ile güvenlik güçlerinden yardım isteyebilmesi için geliştirilen uygulamanın kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden KADES'in bu zamana kadar ne kadar indirildiğini ve toplamda kaç kez ihbarda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulama toplamda 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından indirildi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddeti le mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES'e ilişkin önemli istatistiki bilgiler paylaşan İçişleri Bakanlığı, uygulama üzerinden bu zamana kadar toplamda 260 bin 848 ihbarın yapıldığını duyurdu.

Uluslararası Ödüllü Kadın Acil Destek Uygulaması bugüne kadar;

📲 2️⃣.9️⃣5️⃣4️⃣.3️⃣4️⃣2️⃣ kişi tarafından indirildi.



🚨 2️⃣6️⃣0️⃣.8️⃣4️⃣8️⃣ ihbarda bulunuldu.



KADES Uygulamasını indirmek için👇

📲 AppStorehttps://t.co/gB5uAaOvEn



📲 Google Playhttps://t.co/ycd05OtG6n pic.twitter.com/vPjJzeZM4x — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 13, 2021

KADES Nedir, Nasıl İndirilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, son zamanlarda önemli ölçüde artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek için geliştirildi. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulamada yer alan "Yardım İste" butonuna dokunarak ihbar yapabiliyor. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa süre içerisinde harekete geçiyor.

KADES isimli uygulama, Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Söz konusu uygulamayı indirmek için aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından açılan sayfa üzerinden tekrar "İndir" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu aşamayı da gerçekleştirdiğiniz takdirde Kadın Destek Uygulaması, akıllı telefonunuza indirilecektir.

Uygulama üzerinden isim soyisim, doğum yılı, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu aşamayı tamamladıktan sonra akıllı telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilecek. Kodu uygulamaya girerek giriş yapabilirsiniz.

Uygulamada kesinlikle konum bilgisinin aktif olması gerekiyor. Ekranda yer alan "Yardım" butonuna dokunduğunuzda güvenlik güçleri tarafından yerinizin tespit edilebilmesi için konum bilgisi çok kritik bir öneme sahiptir. Herhangi bir ihbar durumunda kullanıcının konumuna en yakın bölgede bulunan polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.