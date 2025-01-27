Kask İsteyeceksiniz: Kafaya Darbe Almak Sandığınızdan Daha Tehlikeli

Kafaya alınan ciddi bir darbe, insanın bağışıklık sistemini mahvedebilir. Bir çalışmada kafaya alınan darbelerin uyuyan virüsleri uyandırabileceği ve hatta nörodejeneratif hastalıklara dahi zemin hazırlayabileceği öğrenildi.

Tufts Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kök hücreden üretilen mini beyinler kullanılarak yapılan çalışma, bağışıklık sistemi tarafından yakalanan bir herpes simpleks virüsünün (HSV-1) beyin dokusu hasar aldığında serbest kalabileceğini ortaya çıkardı.

Kafaya Alınan Darbeler Virüsleri Uyandırabiliyor

HSV-1, insanların yüzde 80'inden fazlasında, varisella zoster virüsü ise insanların yüzde 95'inde bulunuyor. Bu virüslerin beyne girip nöronların ve glial hücrelerin içinde uyuduğu biliniyor.

Bu çalışmaya göre kafaya alınan darbelerden sonra enfekte olmuş hücrelerde virüsler uyanıp kısa bir süre sonra Alzheimer hastalığının belirtilerini ortaya çıkarabiliyor.

Çalışmanın başyazarı Dana Cairns, daha önceki çalışmalarda HSV-1'in uyanmasının beyin dokusunun modellerinde Alzheimer hastalığının birincil semptomlarını (amiloid plaklar, nöron kaybı vb.) tetiklediğini gösteren kanıtlar elde etmişti.

"Beyin dokusu modelini beyin sarsıntısına benzer bir duruma maruz bıraksaydık ne olurdu?" diye düşündüklerini belirten Cairns, bu çalışmada da "HSV-1 uyanır ve nörodejenerasyon sürecini başlatır mıydı?" sorusunun üzerine gidildiğini ifade etti.