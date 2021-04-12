Kahve İçmek Kanserden Korur mu? İşte Yanıtı!

Kahve içmek kanserden korur mu? Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonucu, merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Vedat Göral, söz konusu araştırma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahve İçmek Kanserden Korur mu?

Güney Kaliforniya Üniversitesi, 5 bin 145 kanser hastası ile 4 bin 97 kişilik kontrol grubunun gıda tüketimine dair bir araştırma gerçekleştirdi. DHA'daki habere göre Prof. Dr. Vedat Göral, yapılan araştırmaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Göral tarafından aktarılan bilgilere göre araştırmada, günde 3, 4 fincandan fazla kahve içen insanların karaciğer kanserine yüzde 52, kalın bağırsak kanserine yüzde 36, mide ve pankreas kanserine ise yüzde 13 oranında daha az yakalandı.

Prof. Dr. Vedat Göral, “ABD ve Japonya’da yapılan çalışmalar kapsamında 12 yıl boyunca beslenme şekli takip edilen kişilerden düzenli kahve tüketenlerde kanser hastalığın seyrinin yavaş ilerlediği belirlendi. Kemoterapi alıp kahve içenlerde ve kemoterapi alıp kahve içmeyenlerde durumun farklı olduğu ispatlandı" dedi.

Prof. Dr. Göral, "Kahve, içindeki polifenol, kahveol ve kafestol gibi maddelerden dolayı kanserinin seyrini yavaşlatıyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketildiğinde kalın bağırsak kanserinin seyrinde yüzde 36’lık düşüş gözlemlendi. Kahvenin tabii ki şekersiz olması gerekiyor. Kahve, kafeinli ya da kafeinsiz olabilir" ifadelerini kullandı.

Kahvenin kanser savaşçısı olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Anti-inflamatuvar ve anti-sitokin etkileri nedeniyle, apoptozis ve kanser hücrelerinin seyrini olumlu yönde azaltıyor. Kahvenin düzenli içilmesi gerekiyor. Günde ya da haftada bir fincan kahve içilmesi kansere karşı etkili olmayacaktır" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: