Koronavirüsü Atlatanlarda Görülen Hastalıklar Neler? Uzman Açıkladı

Koronavirüsü atlatanlarda görülen hastalıklar belli oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, merak edilen konu hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu.

Koronavirüsü Atlatanlarda Görülen Hastalıklar Listesi

Akciğer hasarı

Şeker hastalıkları

Karaciğer hasarı

Böbrek hasarı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Dünya genelinde toplamda 135 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Yaklaşık olarak 2 milyon 920 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, COVID-19'u atlatanlarda hangi hastalıklar görülüyor?

DHA'daki habere göre Dr. Alper Şener, koronavirüs hastalığını atlatanlarda hangi hastalıkların ortaya çıktığını açıkladı. Prof. Dr. Şener, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hastaneye yatış oranlarının artması tek başına olumsuz faktör gibi algılanmasın. Hastalığı geçirenlerde artık akciğer, böbrek, karaciğer hasarı, şeker hastalıkları gibi tablolar görmeye başladık. Bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

Özellikle son dönemde vaka sayıları çok ciddi bir şekilde arttı ve artmaya da devam ediyor. Öyle ki 10 Nisan tarihinde vaka sayısı 52 bin 676 olarak açıklandı. Vaka sayısı önceki günlerde de 50 binin altına düşmedi. Türkiye'deki vaka durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Alper Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanma olmazsa bu vakalardaki minik oynamalar yaşanabilir. Bir gün 50 binlerde, bir gün 54 binlerde ya da daha yüksek sıçramalar, 60 binler gibi rakamlara ulaşılacaktır. Bu süreç içinde ölümler, hastaneye yatış oranları artacak."

Prof. Dr. Şener, "Bu süre zarfında mevcut aşıların hızlıca yapılması, aşı gruplarının genişletilmesi gerekecek. Bakanlık zaten buna yönelik önlemleri yapıyor. Bunu kazasız belasız atlatmak, hepimizin elinde. Bakanlığın belirlediği önlemlere uyum göstermeliyiz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözlerle devam etti: