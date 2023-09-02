Kahve Telvesi ile Betonlar %30 Oranında Güçlendirilebiliyor: Peki Ama Nasıl?

Çok yakında kahve telvesi için yeni bir kullanım alanımız olabilir. Avustralyalı mühendisler, karışımdaki birincil malzeme olarak kullanılmış kahve telvesine dayanan yeni ve daha güçlü bir beton üretti.

RMIT Üniversitesi'nden çalışma lideri Dr. Rajeev Roychand yaptığı açıklamada, kahve telvesinin betona karıştırılmasının betonu yaklaşık %30 daha güçlü hâle getirdiğini söyledi. Yılda 10 milyar kilogram kadar kullanılmış kahve telvesi üretildiği tahmin edilirken, bu miktarın büyük bir kısmı çöplüklere gitmekte ve burada parçalanarak atmosfere metan ve karbondioksit salmakta.

RMIT Üniversitesi'nden yapılan basın açıklamasında Roychand, "Çalışmamızın ilham kaynağı, büyük miktarlardaki kahve atığını inşaat projelerinde kullanmanın yenilikçi bir yolunu bulmaktı." dedi. Tüm bu plan organik atıkların büyük ölçüde azaltılmasına yardımcı olabilir.

Peki Bu Teknik Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

Mühendislere göre kullanılmış kahve telvesi, araştırmacıların biyokömür olarak adlandırdığı bir maddeye karıştırılıyor ve daha sonra bu madde beton uygulamaları için kullanılabiliyor. Telve doğrudan betona karıştırıldığı için daha güçlü bir bağ oluşturuyor ve normal betondan çok daha güçlü hâle geliyor.

Düzgün bir şekilde ölçeklendirmek için araştırmacıların daha pratik uygulama stratejileri geliştirmeleri gerekecek. Ayrıca daha güçlü betonun zaman testine dayanabilmesini sağlamak için daha fazla deneme yapılması gerekecek. Son olarak ise kahve telvesi gibi organik malzemeler doğal olarak parçalandığından, zaman geçtikçe betonun gücünün azalmadığından emin olunması gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.