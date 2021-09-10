Kahveyi Dökmeden Taşımak Düşündüğünüzden Daha Zor

Yürürken elinizde bir fincan kahve taşımak o kadar da zor görünmüyor olabilir. Nitekim hepimiz, bunu neredeyse her gün yapıyoruz. Öte taraftan elinizde taşıdığınız kahve sıçrayabilir ve çoğu zaman canınızı yakabilecek kadar sıcaktır. Bu nedenle de bilim insanları, bunu tam olarak nasıl yaptığımızla daha yakından ilgilenmeye başladı.

Kahveyi Dökmeden Taşımak

Arizona State University bünyesinde görev alan araştırmacılar Physical Review Applied isimli bilimsel dergide kahve taşıma stratejilerine yönelik bir makale yayımladı. Söz konusu araştırma, insanların karmaşık nesnelerle olan doğal mücadelesinin temelini robotlara yansıtabilmeyi hedefliyor.

"Karmaşık bir nesne - yürüyen bi insan tarafından elde tutulan bir fincan sıcak kahve gibi - iç serbestlik derecelerine sahip bir sistemdir. İnsanların karmaşık nesnelerle başa çıkma konusundaki doğal yeteneklerine karşın, bunu tam olarak nasıl yaptıklarına yönelik anlayışta eksiklikler mevcut. Öte taraftan bu eksiklikler, soft robotik gibi uygulamalı alanlar için önemli bir esastır."

Araştırmacılar, kahve dolu fincanı içinde mekanik bilye olan hareketli bir kase ile değiştirdiğinde, iki ayrı taşıma stratejisinin kullanıldığını fark etti. Bu durum bir noktada içgüdüsel olarak düzenleniyor ancak robotların içgüdüsü olmadığı için, bizim nasıl yaptığımızı incelemek, robotlara uyarlamak için harika bir yol olabilir.

Çalışmanın yazarlarından Ying-Cheng Lai, bu çalışmadan elde edilen bulguların rehabilitasyon ve beyin - makine arayüzü gibi alanlarda ve bu becerilerin soft robotlara aktarılması için kullanılabileceğini belirtti. İlerleyen dönemlerde benzer konu çerçevelerinde daha fazla araştırma görmeyi bekleyebilirsiniz.

Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robotların çeşitli yönlerden insanlara benzer davranışlar sergilemesi her durumda mümkün olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.