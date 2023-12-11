Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının İptali İçin TBMM'ye Kanun Teklifi Verildi!

2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulamasının etkilerini hayatımızın her anında hissedebiliyoruz. Pek çok kesim bu uygulamayı doğru kabul ederken, araştırmacılar bu uygulamadan en kısa zamanda dönülmesini tavsiye ediyor.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerji tasarrufu sağlayacağını belirterek uygulamaya başladığı kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak bir milletvekilinden kanun teklifi geldi.

2016 yılında hayata geçen kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle sabahları seyahat etmek gereken tüm vatandaşlar güneş ışığından faydalanamıyorlar ve gece karanlığında yolculuklarını gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar.

Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyla ilgili bir kanun teklifini TBMM'ye sundu ve şu açıklamada bulundu:

"Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir."

Şimdilik bu kanun teklifine yönelik herhangi bir gelişme yok ancak TBMM'de görüşüldükten sonra bu yönde olumlu kararlar alınırsa yaz-kış saati uygulamasına geri dönebilir ve sabahları güneş ışığından faydalanabiliriz.

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