Araştırma: Kalitesiz Reklamlar, Aktif Kullanıcı Sayısını Azaltıyor!

Yandex Ads’in gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye uygulama geliştirme pazarındaki yetkililerin in-app monetization konusunda karşılaştıkları temel zorlukları ortaya koyuyor.

Yandex Ads'in bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği araştırma, in-app monetization konusunda yaşanan zorluklara ve fırsatlara dikkat çekiyor. Konu hakkında deneyimli profesyoneller arasında gerçekleştirilen araştırma, pazarda nadiren ele alınan konu başlıkları hakkında dikkat çekici veriler sunuyor.

Araştırmaya katılanlar işe alım zorlukları, zaman kısıtlamaları, doğru rehberlik ve teknoloji gibi konularda daha iyi destek ihtiyacının önemini vurgularken, ana gelir kaynağının reklamlar olduğunu (gelirin yüzde 55'i) kabul ediyor, ancak uzmanların önemli bir kısmı (yüzde 85) aşırı reklam hacminin ve kullanıcının ilgili olmadığı reklamların (yüzde 77) kullanıcı kaybına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Yandex Ads'in Yaptığı Araştırmanın Sonuçları

Araştırma, yayıncıların yüzde 65'inin monetization yönetimi becerilerine sahip adayları kolay bulabiliyorken, monetizasyon alanında uzman yöneticileri ise işe almanın oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Bu pozisyonlarda işe alım ortalama üç ay sürüyor; bu da bu alandaki yüksek talebi ve nitelikli profesyonellerin azlığını gösteriyor.

Ankete katılan monetization profesyonellerinin yüzde 40’ı belge ve raporlama konularının çok fazla zamanlarını aldığını belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 71'i periyodik analizlerde optimizasyon arayışında olduklarını ifade ediyor, bu da app monetization görevlerinin daha geniş bir verimliliğe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Araştırma, uzmanların yüzde 20'sinin in-app monetization konusunda resmi bir eğitim almadığını, farklı reklam platformlarından aldıkları eğitim ya da kendi deneyimleriyle monetization konusunu öğrendiklerini ortaya koyuyor. Yayıncıların yarısından fazlası, gelir yönetimi konusunda spesifik bilgi eksiklikleri olduğunu dile getiriyor ve daha kapsamlı eğitim kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Uygulamalar için önemli bir gelir kaynağı yaratmaya devam eden reklamlar, toplam gelirin ortalama yüzde 55’ini oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 77'si, reklamları, kolay gelir elde etmeye başlamanın ve uygulama içi satın alım yapan kitleye ulaşmanın bir yolu olarak görüyor.

Easy Monetization Servisi

Yandex Ads İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, "Araştırma, reklamların anket katılımcıları için en önemli gelir kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, uygulama sektöründeki yöneticiler, çok fazla işin eş zamanlı yapılmasından kaynaklı zorluklar, yetenek açığı, eğitim kaynaklarının eksikliği, ve aşırı veya kullanıcının ilgi duymadığı reklamlarla ilgili endişelerle karşı karşıya kaldıklarında teknik, operasyonel ve profesyonel desteğin yanı sıra verimli ve etkin bir gelir yönetimi modeline ihtiyaç duyuyorlar" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Monetization yöneticileri, üretkenliği olumsuz etkileyen yasal dokümantasyon ve raporlama gibi zaman alıcı görevlerle ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Şirket içinde monetization konusunda uzman bir ekibe sahip olmak hem maliyetli hem de karmaşık bir hal alıyor. Yandex Ads’in Easy Monetization servisi tüm bu sorunlara bir çözüm getiriyor. İnsan dokunuşuyla premium destek sağlayarak, gerekli tüm legal ve dokümantasyon adımlarını kolaylaştırıyor ve uygulama yayıncılarına yardımcı oluyoruz."

Kolso, "Uygulama sahipleri, Yandex Reklam Ağı'na bağlanarak, olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşayarak gelirlerini önemli ölçüde artırabilirler. Çözümümüz, kullanıcıları sıkmadan, ilgilerini çeken, kişiselleştirilmiş, reklamlar sunarak sürdürülebilir gelir artışı sağlıyor. Ayrıca, uygulama sahipleri Yandex Ads'in monetization konusundaki uzman desteğinden ve uygulamaya özel önerilerinden de faydalanabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Yayıncıların sadece yüzde 8'i yalnız reklam gelirine güvenirken, geri kalanı uygulama içi satın alımların çok önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Yayıncıların yüzde 85'i birden fazla ad network’e bağlanıyor ve yüzde 43'ü 5 veya daha fazla ad network kullanıyor.

Yandex Ads Easy Monetization Servisi, birden fazla reklam ağına erişim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda farklı ülkeler ve bölgeler için özel çözümler de sunuyor. Bu yaklaşım, yayıncıların hedef bölgeleri için ilgili ve kârlı reklam ağlarına bağlanarak reklam gelirlerini optimize edebilmelerini sağlıyor.

Yayıncıların yüzde 85'i aşırı miktarda reklamın kullanıcıları uygulamalarından uzaklaştırabileceğine inanıyor. Kullanıcıların ilgili olmadığı reklamlar önemli riskler oluşturuyor; katılımcıların yüzde 90'ı ilgisiz reklamların kullanıcı sayısında azalmaya ve potansiyel repütasyon risklerine yol açabileceğini düşünüyor.

Bu endişeleri gidermek için Yandex Ads’in analitik platformu AppMetrica, kapsamlı bir çözüm sunuyor; hedef kitleyi analiz etmek için analitik araçları kullanıp, bu verileri reklam hedeflemede kullanarak risklerin azaltılmasına olanak tanıyor. Ayrıca AppMetrica, hedef ülke ve bölgeye göre yayıncılara en çok gelir sağlayacak reklam ağlarının belirlenmesine yardımcı oluyor.

Bu endişelere rağmen, yayıncıların yüzde 80'i ödüllü reklamların kullanıcı etkileşimini artırdığını kabul ediyor, ve yüzde 79'u kullanıcıların ekstra hayat ya da uygulama içi para kazanma gibi avantajlardan faydalanmak için ödüllü reklamları izlemeye istekli olduğuna inanıyor.

Uzmanların yüzde 61'i için monetizasyon konusundaki en önemli sorunlardan birini reklam kalitesi oluşturuyor. Yandex Ads çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Yandex Ads web sitesini ziyaret edin.