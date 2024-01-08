Kamera Karşısındaki Hareketlerinizi Takip Eden Yeni Bir iPhone Standı Üretildi!

Belkin, kamera karşısındaki hareketlerinizi takip etmek için dönebilen ve eğilebilen yeni bir iPhone standını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Belkin Stand Pro adı verilen cihazın fiyatı 179.99 dolar ve Apple'ın DockKit çerçevesini benimseyen ilk cihaz olarak görünüyor, bu da cihazı üçüncü taraf bir uygulama yüklemenize gerek kalmadan iPhone'unuza bağlamanıza olanak tanıyor.

Stand Pro'nun silindirik tabanı 360 derece dönebilirken, MagSafe donanımlı ve motorlu kol 90 derecelik hareketle yukarı ve aşağı eğilebiliyor.

Yeni iPhone Standı Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Standın üzerine iPhone 12 veya daha yeni bir iPhone yerleştirdiğinizde, NFC ile cihazınızla eşleşebiliyor. Ardından, FaceTime, Instagram, TikTok, WhatsApp veya Microsoft Teams gibi kameralı herhangi bir uygulamayı açmanız mümkün ve stand, görüntülü sohbet veya film çekerken sizi (veya nesnenizi) kadrajda tutmak için iPhone'u otomatik olarak döndürmeye ve kaydırmaya başlıyor.

Stand Pro, birlikte verilen USB-C kablosuna ve 30W güç kaynağına takıldığında 15W'a kadar kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Stand Pro'yu tek bir şarjla yaklaşık beş saat kullanmanız mümkün.

Stand Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil ancak süreci Belkin'in web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

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