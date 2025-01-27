Kameralı AirPods'lar Geliyor: İşte Tahmini Çıkış Tarihi!

Apple'ın AirPods'lara kamera eklemeyi planladığını yaz aylarında sizlere duyurmuştuk. Aylardır devam eden sessizlik Bloomberg'den Mark Gurman'ın yaptığı açıklama sonrasında tekrar bozuldu. Apple'ın bu fikirden vazgeçmediği ve kameralı AirPods'ları piyasaya sürmek için araştırmalarına devam ettiği belirtiliyor.

Kamera AirPods'lara Ne Kazandıracak?

Gurman ve diğer analistler, Apple'ın kablosuz kulaklıklarına kamera ekleme planının temel gerekçelerini bilmiyor ancak mantıklı fikirler yürütüyor. Eğer bu kameraların fotoğraf veya video için kullanılacağını düşünüyorsanız, yanıldığınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Söz konusu kameraların kızılötesi sensörler olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu sayede mekansal ses deneyiminin çok daha üst noktalara taşınacağı düşünülüyor. Tabii buna ek olarak kızılötesi kameralar sayesinde kullanıcıların el hareketleri ile müziği ve çağrıları kontrol etmesi kolaylaşacak.

Hali hazırda AirPods'lara kafa hareketleri ile komut verebiliyoruz. El hareketlerinin de buna dahil edilmesi telefonu cepten çıkarma ihtiyacını minimum seviyeye indirecek. Bu teknolojiye sahip olan AirPods'ların 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.