8000 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Huion, Kamvas Pad 12'yi tanıttı. Bununla birlikte Android tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Kamvas Pad 12'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit İşlemci: Genio 720

Genio 720 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16

Kamvas Pad 12'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 1600 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. 350 nit parlaklığın kapalı alanlar için yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Kamvas Pad 12'nin İşlemcisi Nasıl?

Huion tarafından tanıtılan Android tablet gücünü Genio 720 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bununla birlikte aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip olan işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Kamvas Pad 12'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde video kaydetmek ve fotoğraf çekmek için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Kamvas Pad 12'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti gün içinde birkaç kez şarj etmeye gerek kalmıyor. 281,5 x 195,5 x 7,8 mm boyutlarında ve 665 gram ağırlığında olan cihazın şarj hızı ise henüz belli değil.

Kamvas Pad 12 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Huion marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Kamvas Pad 12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Kamvas Pad 12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kamvas Pad 12'nin Fiyatı Ne Kadar?

Kamvas Pad 12 için 499 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 24 bin 162 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Kamvas Pad 12'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bir tablette işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü deneyimi doğrudan etkiliyor. Kamvas Pad 12'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihazın ayrıca PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.