Xiaomi'nin 144Hz Ekranlı Tableti Tanıtıldı! 12.000 mAh Pili Var
Xiaomi Pad 9 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Markanın yeni tableti 12.000 mAh pil, Xring O3 işlemci ve 144Hz yenileme hızıyla karşımıza çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi Pad 9 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı açıklandı.
- Yeni tablettte Xring O3 işlemci, 144Hz yenileme hızı, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama ve 12.000 mAh batarya gibi güçlü özellikler mevcut.
- Xiaomi Pad 9 Pro Max’in başlangıç fiyatı 4.799 yuan olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 34.652 TL’ye denk geliyor.
Xiaomi merakla beklenen yeni tabletini piyasaya sürdü. Xiaomi Pad 9 Pro Max olarak isimlendirilen model, Xring O3 işlemci, 144Hz yenileme hızı, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama gibi özelliklere sahip. İşte Xiaomi Pad 9 Pro Max özellikleri ve fiyatı!
Xiaomi Pad 9 Pro Max Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 13,3 inç
- Ekran türü: LCD
- Ekran çözünürlüğü: 3.408 x 2.272 piksel
- Ekran en boy oranı: 3:2
- Ekran yenileme hızı: 144 Hz
- Ekran tepe parlaklığı: 1.000 nit
- İşlemci: Xring O3
- CPU yapısı: 10 çekirdek
- CPU çekirdekleri: 4,35 GHz hızında 2 C1-Ultra 3,68 GHz hızında 4 C1-Premium ve 3,15 GHz hızında 4 C1-Pro
- GPU: 16 çekirdekli Mali-G2-Ultra
- RAM: 16 GB’a kadar
- Depolama: 1 TB’a kadar
- Ağırlık: 645 gram
- Kalınlık: 5,67 mm
- Gövde tasarımı: Metal tek parça
- Batarya: 12.000 mAh
- Kablolu şarj: 120W
- Ön kamera: 32 megapiksel
- Arka kamera: 50 megapiksel
- Mikrofon: 6 adet
- Hoparlör: 8 adet
Xiaomi Pad 9 Pro Max Ekran Özellikleri Neler?
Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13,3 inç boyutlarında, 144 Hz yenileme hızı ve 3.408 x 2.272 piksel çözünürlük sunan LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar tabletin sunduğu yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Ayrıca çözünürlüğü de ekran içeriğini keskin ve net bir şekilde görmenizi sağlayacak diyebiliriz.
Xiaomi Pad 9 Pro Max İşlemci Özellikleri Neler?
Tablette markanın kendi üretimi Xring O3 işlemcisine yer veriliyor. 2 adet C1-Ultra (4,35 GHz), 4 adet C1-Premium (3,68 GHz) ve 4 adet C1-Pro (3,15 GHz) çekirdekten oluşan bu işlemci toplamda 10 çekirdekli bir yapıya ev sahipliği yapacak. Bunun dışında oyunları da akıcı bir şekilde oynatabileceğini belirtelim.
Xiaomi Pad 9 Pro Max Kamera Özellikleri Neler?
Üründe 50 megapiksel ana ve 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Bilindiği üzere tabletlerde devasa kamera özelliklerine yer verilmiyor. Bu nedenle söz konusu değerlerin br tablet için oldukça yeterli olduğunu söylemek mümkün. Yani aşırı kaliteli olmasa bile sizi üzmeyecek fotoğraflar çekebileceksiniz.
Xiaomi Pad 9 Pro Max Batarya Özellikleri Neler?
Cihazda 120W hızlarında şarj olabilen 12.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. Şarj hızı da oldukça yüksek. Bu da cihazınız şarj olurken çok uzun süreler beklemeyeceğiniz anlamına geliyor.
Xiaomi Pad 9 Pro Max Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Xiaomi Pad 9 Pro Max’in başlangıç fiyatı 4.799 yuan olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 34.652 TL’ye denk geliyor. Bunun yanında ülkemizde çok sayıda Xiaomi tableti satışta. Kısacası Xiaomi Pad 9 Pro Max de çok yakında ülkemizde satışa çıkabilir.
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Editörün Yorumu
Yüksek batarya kapasitesine sahip Xiaomi Pad 9 Pro Max bence kullanıcıları memnun edecek. Özellikle batarya kapasitesi, pil ömründen memnun olmayan kullanıcıların bir hayli ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Ekranı ve işlemcisi de oldukça başarılı. Genel pakete baktığımda Xiaomi Pad 9 Pro Max’in gerçekten kaliteli bir tablet olduğunu söyleyebilirim.