Türk Bilim İnsanı Kanserli Dokuyu Yok Eden İlaç Geliştirdi!

Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserli dokuyu yok eden ilaç geliştirdi. İlacın uygulanması için yalnızca ultrason ve iğneye ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Öklü, geliştirdiği ilaca ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Türk bilim insanı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Kanserlı Dokuyu Yok Eden ilaç Hastalara Umut Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic'te görevli Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserli dokuyu ortadan kaldırabilen bir iyonik sıvı (sıvı tuz) geliştirdi. Prof. Dr. Öklü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, ilacın uygulanması için yalnızca ultrason ve iğneye ihtiyaç olduğunu söyledi. İlacın doğrudan tümöre ulaşıp yok ettiğini belirten Prof. Dr. Öklü, ilacın o bölgede uzun süre kaldığını ve fazla doz gerekmediğini ifade etti. Böylece kemoterapinin yan etkileri meydana gelmiyor.

Mayo Clinic’te Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarının direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde en büyük problemin ilacı tümöre ulaştırmak olduğunu ifade etti. Bilim insanı, geleneksel yöntemlerde ilacın tümöre ulaşmasını ve tümörün içerisinde kalmasını sağlayabilmek için yüksek doz verildiğini fakat bunların genellikle hızlı bir şekilde akıp gittiğini, hastalarda ise yan etkilerin oluşmasına sebep olduğunu açıkladı.

İlacın kullanma yöntemine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Öklü, “Bunu ultrason altında enjekte edebilirsiniz. Süslü, pahalı ekipman, kurulum, malzeme yok. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var. Bir diğer etkisi, bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan yüksek seviyedeki T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesi. Bu önemli. Bu aynı zamanda immünoterapi yapmak için mükemmel bir zaman sağlıyor. Günümüzde immünoterapinin katı tümörler için olan yetersiz etkinliğini bu yöntemle arttırabileceğiz" dedi.

Profesör, bu yaklaşımın kanserin tekrarlama ihtimalini de azaltabileceğini belirtti ve açıklamasına şu şekilde devam etti: