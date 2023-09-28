Kara Deliklere Yönelik Yeni Bulgular Ortaya Çıktı! Hareket Ediyorlar mı?

İnsanlığın bugüne kadar görüntülediği ilk kara delik, ufkumuzu büyük oranda genişletse de bu kara deliklerin dönüp dönmediği ve hareketleri belirsizliğini koruyordu. Bugün bu konuya yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Çinli araştırmacı Dr. Cui Yuzhu başkanlığındaki uluslararası bir bilim ekibi, dünya çapında 20'den fazla teleskop tarafından toplanan 22 yıllık gözlemsel verileri analiz etti.

Buldukları sonuç, Güneş'imizden 6,5 milyar kat daha büyük olan M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin her 11 yılda bir aşağı yukarı salınan bir hareket sergilediği yönünde. Bu olgu kara deliklerin gerçekten de döndüğünü doğruluyor.

Kara delikler muazzam kütle çekimleri ile büyük miktarda gaz ve tozu yutarlar. Kara deliğin içine düşmeyen bu parçacıkların küçük bir kısmı dışarı püskürür ve ışık hızına yakın bir hızda hareket ederek eksen boyunca dar ışınlar hâlinde görünür. Bu ışınlara "jetler" denir. Teleskopların gözlemleri, M87'nin jetinin, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin öngördüğü gibi, tekrar eden 11 yıllık bir döngüde 10 derece salındığını gösteriyor.

Peki M87'nin Jetinin İleri Geri Salınmasına Ne Sebep Oluyor?

Araştırmacıların analizi, kara deliğin dönüş ekseninin mükemmel bir şekilde hizalanmadığını gösteriyor. Bu disk benzeri yapı tipik olarak bir kara deliğin etrafında bulunur çünkü tüketilmek üzere boşluğa doğru kademeli olarak spiral çizen malzemelerden oluşur.

Dönen kütle ile etrafında dönen madde arasındaki bu yanlış hizalanma, Genel Görelilik Teorisi'nin "çerçeve sürükleme" dediği şekilde yakındaki nesnelerin hareketini etkileyen "çevredeki uzay-zaman üzerinde önemli bir etkiye" neden olur.

Bilim insanları henüz M87'nin ne kadar hızlı döndüğünü bulamadılar ve bu da daha fazla gözlem ve analiz gerektiriyor.

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